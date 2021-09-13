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「拜託別再戳了！」 空姐曝請乘客停止做這些事

聯合新聞網 / 綜合報導
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。圖／取自IG@xoblondevoyage
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。圖／取自IG@xoblondevoyage

國外一名擔任空服員5年的梅賽德絲（Caroline Mercedes）10日受訪時，列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情，好比：在登機口忽視她們，不跟她們打招呼、脫鞋到處走、一起飛或降落前就跑去廁所等。梅賽德絲表示如果乘客都能將心比心，空服員會很感激。

梅賽德絲透露他們最討厭乘客做的事是「為了引起注意而用手戳他們」，建議乘客可以出聲呼喚、使用呼叫鈴或舉手，而不要肢體碰觸。

而部分乘客跟第三方網站訂下一班飛機機票時，轉乘時間常不到半小時，所以總會急迫地問空服員飛機能否準時或提早降落。梅賽德絲直言轉機時間這麼短通常會趕不上：「如果留不到1個小時趕搭下一班飛機，只會逼死自己。」

梅賽德絲還提到盡量不要跟空服員要毯子，因為他們通常沒有這些額外的物件能提供乘客，「如果搭機時能自備額外衣物、或採取多層次穿衣法會比較實在。」

此外，梅賽德絲表示空服員也不喜歡乘客按服務鈴只為了「把垃圾遞給他們」，因為即便他們就在乘客身邊，當下可能沒有戴手套或隨身攜帶垃圾袋。建議乘客將座椅後方的的嘔吐袋作為個人垃圾袋。在飛行結束前再密封遞交給空服員。

除了上述幾件事，梅賽德絲呼籲乘客停止做的行為還包括：戴著耳機跟空服員講話、看電視聽音樂時音量開很大、對「戴口罩」這件事討價還價、把空中廚房當作伸展肢體的空間、拿別家航空公司的作法來打壓他們、飛機遇到亂流時站起來、供餐時叫醒鄰座的乘客、不管好自己的小孩，把空服員當保母、對空服員發洩不滿的情續。

梅賽德絲認為空服員只是盡力完成工作的員工，很多時候無法無限上綱滿足乘客的要求。並強調「空服員也是人，今年對每個人來說都很艱難，包括我們」，期盼大家更有同理心。

空服員 機票 轉機

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