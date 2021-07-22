龍蝦或烤雞？婚宴餐點依送禮價值「分級」 網友提妙招反擊
美國一對新人發婚宴問卷給賓客，調查對方預計贈送禮物的金額，還表示將依據不同金額提供「分級」餐點。
贈送禮物價值在1001美金（約合新台幣2萬8千元）至2500美金（約合新台幣7萬元）間的「最頂級」賓客能吃到近1公斤的龍蝦，並獲贈香檳高腳杯紀念品。贈送禮物價值在250美金（約合新台幣7千元）以下的賓客則被列在「最低層級」，只能選擇烤雞或劍魚作為主餐。而素食選擇只提供給「最頂級」賓客。
網友痛批這對新人「行徑貪婪」。網友everythingiswrong_建議：「每位賓客都應該說他們的禮物超過了1001美元，在婚宴當天吃龍蝦，但其實最後送40美元（約合新台幣1100元）的烤麵包機。如果這是籌款活動，我完全可以接受。但如果是婚禮，我不僅不會去，以後可能也不會和這些人做朋友。」
網友bitchy_badger也說：「這問卷真是太可怕了。我會回答0，然後在婚宴當天帶麥當勞去吃。」
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