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不敵疫情虧損 吉卜力美術館募資修繕經費「千萬日幣」一天達標
吉卜力動畫「龍貓」、「神隱少女」等作品風靡全球，讓位於日本三鷹開設的「三鷹之森吉卜力美術館」成為粉絲們必去的聖地。然而受到新冠肺炎疫情影響，觀光人潮大減，連吉卜力美術館都大受影響，必須要靠募資填補財政虧損。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，吉卜力美術館因為疫情的關係嚴重虧損，加上為了將來的營運，需要進行場館的大規模修繕，目前已經耗費掉備用基金3億5000萬日圓（約相當於新台幣8890萬元），如果持續下去，將會造成經營上的困難。
三鷹市では新たにふるさと納税を活用し、「三鷹の森ジブリ美術館」の運営支援を行う仕組みを構築しました。— 東京都三鷹市 (@mitaka_tokyo) July 15, 2021
皆さまの協力を得て美術館の持続可能な施設運営を支援してまいりますので、ぜひともご協力をお願いします。
◆ふるさとチョイスhttps://t.co/T17rKQq5jc #三鷹 pic.twitter.com/UjDI8kCMMq
為了拯救財政危機，三鷹市已經開始進行「故鄉納稅」的募資。雖然目前只規劃贈送捐款者吉卜力的感謝卡片，和一般日本故鄉納稅的謝禮相比內容較少，但募資很快就得到許多網友的響應，短短一天就順利達成一千萬日幣（約相當於新台幣254萬元）的目標。
許多網友紛紛表示「雖然捐得不多，但希望能幫上忙」、「會一直幫忙加油的」、「感受到疫情的威脅」、「不是日本人也能捐嗎」、「沒有宮崎駿的後繼者嗎」、「吉卜力美術館的票都超難訂，平常日也訂不到」、「希望下個作品會很精彩」。
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