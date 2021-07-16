不敵疫情虧損 吉卜力美術館募資修繕經費「千萬日幣」一天達標

吉卜力動畫「龍貓」、「神隱少女」等作品風靡全球，讓位於日本三鷹開設的「三鷹之森吉卜力美術館」成為粉絲們必去的聖地。然而受到新冠肺炎疫情影響，觀光人潮大減，連吉卜力美術館都大受影響，必須要靠募資填補財政虧損。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，吉卜力美術館因為疫情的關係嚴重虧損，加上為了將來的營運，需要進行場館的大規模修繕，目前已經耗費掉備用基金3億5000萬日圓（約相當於新台幣8890萬元），如果持續下去，將會造成經營上的困難。

為了拯救財政危機，三鷹市已經開始進行「故鄉納稅」的募資。雖然目前只規劃贈送捐款者吉卜力的感謝卡片，和一般日本故鄉納稅的謝禮相比內容較少，但募資很快就得到許多網友的響應，短短一天就順利達成一千萬日幣（約相當於新台幣254萬元）的目標。

募資開始後僅過一天，就順利達成千萬目標。圖擷取自 ふるさとチョイス

許多網友紛紛表示「雖然捐得不多，但希望能幫上忙」、「會一直幫忙加油的」、「感受到疫情的威脅」、「不是日本人也能捐嗎」、「沒有宮崎駿的後繼者嗎」、「吉卜力美術館的票都超難訂，平常日也訂不到」、「希望下個作品會很精彩」。