客帶茶包上酒吧…要第二杯免費熱水跟糖被拒 留1星負評引網怒

英國酒吧老闆柯林斯（Kelvin Collins）透露日前一名客人自備茶包，到他們店裡索取免費的熱水和糖，當他們婉拒提供這名客人第2杯熱水時，對方竟憤而在Google上留下1星負評稱酒吧「可恥」。網友一面倒聲援酒吧，直斥該客人：「把餐廳當慈善單位」。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名客人在Google評論上寫道：「我點了一杯熱水跟糖，但因為我用自己的茶包，他們拒絕再服務我。但當時酒吧幾乎空無一人，只有2位酒吧員工，他們沒有任何壓力...這家酒吧真是可恥！要避免光顧。」

柯林斯直指很多人不清楚生意的運作，只會想「不過是自備茶包，餐廳真小氣不給熱水」。他回應該顧客：「你在酒吧裡消費的所有事物都會帶來成本：空調、照明、為您服務的員工、加熱水的電、水、用來洗杯碟的洗碗機、糖、租金、清潔建築物的費用...這串清單可以繼續列下去……但我不會再說了。」柯林斯接著指出疫情讓餐飲業面臨巨大挑戰：「我們在過去18個月裡關閉了13個月。如果我們因為上述成本嫌棄你請見諒。」

許多網友力挺柯林斯，認為該客戶無理取鬧。網友@clarescastle表示：「希望這件事為你帶來很多支持你的客人，讓這個小氣鬼取消荒謬的評論。」網友@MetaEvidence也說：「很遺憾發生了這件事；但你的回應表現出高格調。我和家人下次如果經過你們那裡，會前往光顧的。」

網友UnionJill也說：「完全認同老闆的回應，他們不該免費提供熱水、糖和座位。做餐廳是生意，不是慈善事業。」