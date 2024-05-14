陸電動車 美要徵102%關稅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

彭博資訊報導，美國總統拜登最快14日宣布大幅提高部分關鍵領域的中國製品，增幅從一倍、兩倍甚至三倍不等，其中對中國電動車的總關稅將一口氣從27.5%提高到102.5%，而某些太陽能產品或許能獲得豁免。

經過將近兩年的評估後，拜登政府計劃在電動車、電池、太陽能電池、鋼鐵和鋁等關鍵領域提高或增加關稅。知情人士說，針對中國電動車的總關稅將從27.5%，提高到102.5%。其他一些目標產業的關稅將提高一倍或兩倍，但範圍尚不清楚。

兩位知情人士表示，目前尚不清楚哪些商品會倖免，但拜登不會宣布降低關稅。另傳拜登政府已向國內太陽能產業透露，將排除某些項目，包括用於製造太陽能板零組件的設備。部分設備製造商樂見其成，表示當前的關稅破壞了拜登從中國手中奪取乾淨能源供應鏈的目標。

11月美國大選逼近，讓上述這類深具宣示意義的宣布更加重要：拜登試圖打擊中國，同時要讓自己與競爭對手川普有所區隔，拜登準備大幅更新川普任內提出的關稅措施。

拜登 美國大選 電動

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