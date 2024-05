蘋果iPad Pro廣告引來駡聲連連 形同頌讚AI反創意

蘋果公司(Apple)配合新款iPad的發表會推出一則廣告,卻在社群媒體上引來一陣駡聲,這則廣告呈現各種不同的創意工具被壓扁,最終僅存的是一台輕薄的新iPad。

在蘋果周二發表新款iPad後,執行長庫克在X平台上發布這則廣告,廣告的背景是一間工作室中堆放各種樂器、一台唱機、色彩鮮艷的顏料罐,正在被一台看上去像是巨大輾壓機壓碎。當輾壓機升起時,只有iPad還在,似象徵iPad取代了這些創意工具,也凸顯新iPad的輕薄。

曾在Comcast等公司擔任營銷和廣告主管的Peter Intermaggio在LinkedIn評道,「蘋果的新款iPad Pro廣告,是一個向來表現完美無瑕的廣告主的罕見敗筆」,對於一個「高舉創意者的品牌來說,這是一則頌讚毀滅的廣告,太過粗暴且自大」。

也有人認為,這是展現蘋果實力、人工智慧(AI)崛起且有能力取代人類創造力的不祥象徵。

有人抨擊,蘋果創辦人賈伯斯絕不會批准這則廣告,這無異為壓制人類創造力的象徵。

「蘋果廣告之所以令我感覺刺眼,是因為蘋果向來以致力於藝術而自豪。」 Parrot Analytics策略師Julia Alexander周三在X平台推文說:「這卻是在公然反文創,這是反蘋果的題材,是反蘋果廣告,怪哉!」

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG