埃及漲最低工資抗通膨 企業主吃不消反憂更嚴重

埃及政府為對抗這兩年平均保持在30%以上的高通膨，上個月將私企勞工最低工資提高至6000埃鎊。現在私企業主抱怨連連，可能提高產品售價或裁員，可能造成通膨更嚴重。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，這兩年埃及飽受美元短缺帶來的高通膨之苦，物價跟著當地貨幣大幅貶值而不斷上漲。

埃及政府為改善勞工的生活條件並提高生產力，符合對「國際貨幣基金組織」（IMF）的承諾：保護弱勢群體免受經濟和結構改革的影響，埃及國家工資委員會（NCW）宣布自5月起，將私人企業勞工最低工資提高至6000埃鎊（約合新台幣4000元），增幅約為71.5%。

報導指出，在埃及現有約3000萬勞動力中，80%以上受雇於私人企業（包括非正規企業）；但直到2022年，埃及政府才對正規私人企業制定具有約束力的最低工資要求，將最低工資定為2400埃鎊。此後又歷經3次調高。上一次調整是在今年初調至3500埃鎊。

埃及勞動部（Ministry of Labour）稱，此波工資調整應可使約1800萬名正規私企勞工受益。

但有幾位企業主對金字塔報表示，勞動密集型產業會因工資調整受到最大負面影響，也會因價格競爭力減弱，使出口減少。

埃及工業聯合會成衣商會主席阿布徳勒薩朗（Mohamed Abdel-Salam）對「金字塔報」說，需要大量人力的成衣工廠是受工資上漲影響的最大苦主。

阿布徳勒薩朗稱：「本地勞動成本在產品價格中的比例，將從最低工資為3500埃鎊時的22%提高到現在的35%。其他國家的勞動成本一般應約占產品價格的19%。」

當初級作業員領6000埃鎊最低工資時，技術型作業員的平均工資就得提高到約9000埃鎊。最後結果就只能提高產品售價，讓消費者來承擔這個新成本。

且本地生產成本提高後，將使進口商重新找到競爭機會，進而對本地生產不利而減產。

埃及工業聯合會印刷和包裝商會主席埃里亞斯（Nadim Elias）說：「如果市場需求滿足不了付出去的最低工資，企業主為保護現有投資的利潤，工廠不得已將會走上裁員一路。」

埃里亞斯解釋說，由於埃及本地市場嚴重缺乏合格勞動力，工廠將被迫只保留成熟勞動力，用高生產力來彌補因工資提高後所增加的生產成本。

埃利亞斯認為，目前需要的手段是遏制通貨膨脹，而不是提高薪資。因為薪資提高會帶動物價上漲，反而加劇通膨，尤其埃及現在沒有其他替代方案。

埃利亞斯進一步指出，埃及的出口已面臨來自印度、土耳其和中國等其他多國的激烈競爭，現在工資提高後，會更加削弱埃及出口的價格競爭力。