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美國民間投資加速「核融合」領域發展 拚2030年代商轉

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
產業人士今天表示，在技術取得重大進展和民間大舉投資激勵下，美國核融合領域有望在10年內開始商轉發電。圖／美聯社
產業人士今天表示，在技術取得重大進展和民間大舉投資激勵下，美國核融合領域有望在10年內開始商轉發電。圖／美聯社

產業人士今天表示，在技術取得重大進展和民間大舉投資激勵下，美國核融合領域有望在10年內開始商轉發電。

法新社報導，兩個原子核結合而釋放大量能源的過程稱為核融合，這為太陽運轉提供所需的能量。如今民間企業也期盼，過去幾十年的研究最終可能催生出核融合發電廠，並於2030年代連結至電網。

這股熱潮伴隨著大量湧入的資金。過去2年美國民間部門對核融合領域的投資總額躍增一倍，到去年底為止達到59億美元（新台幣1906億8800萬元），相較下，公部門投資總額為2億7100萬美元（約新台幣87.4億元）。

部分炒作歸因於專家認為的臨界點即將來到，即理論科學很快將會成真。

麻省理工學院（MIT）的懷特（Dennis Whyte）認為：「這不只和科學研究有關，事實上還與交付產品有關。」

根據核融合產業協會（FIA）調查，全球約2/3新創公司認為，第1座核融合發電廠最晚將於2035年連結至電網。

美國華盛頓州核融合新創公司Helion Energy甚至在去年與微軟（Microsoft）簽署供電合約，力拚2029年前使發電量達到50MW（百萬瓦）。

核融合領域近幾年達成幾項重要里程碑，包括加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）於2022年12月進行的一項實驗；實驗中的核融合反應首度達成「能量淨增益」，即產出能量高出引發反應所消耗的能量。

核融合發電的優勢在於零排放（emissions-free），過程中產生的廢料也比使用核分裂反應發電更少，不會引發輻射災難。

美國核融合新創公司Commonwealth Fusion Systems（CFS）已從民間籌措20億美元（約新台幣645億元）資金，是該產業募資最多的新創企業。該公司計劃明年啟用核融合示範反應爐SPARC，並在2030年代初期啟用首座核融合發電廠。

目前核融合領域仍有許多不確定因素，若Commonwealth和Helion能源公司取得成功，將使美國成為第1個商轉核融合發電的國家，而其他國家並未計劃在2035年前實現這個目標。

新創企業 美國 電廠 麻省理工學院

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