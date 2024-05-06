美國就業數據提振降息希望 亞股普遍收高

美國4月非農就業新增人數低於外界預期，重燃市場對美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）將於今年降息的樂觀氛圍。亞洲股市受此激勵，今天普遍收高。

法新社報導，美國3日公布的上月非農就業新增人數遠低於外界預期，緩解今年初通膨數據超出預期引發的部分疑慮，美國科技股應聲大漲，那斯達克指數走高引領華爾街股市走揚。外界之前擔心，美國通膨超出預期可能使聯準會維持基準利率在20年高點更長一段時間。

美國4月非農就業人數新增17萬5000人，遠低於3月的31萬5000人和市場預估值，時薪增幅則略低於預期。

有觀察家指出，美國非農就業新增人數雖趨緩，但尚未達到足以引發人們擔憂衰退即將來臨的程度。

美國這項最新的就業數據，使外界擴大押注聯準會將於9月降息。同時，投資人也提高聯準會的降息次數展望，儘管股市走勢已反應投資人預期降息2次，遠低於今年初預估的6次。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「就業成長進一步趨緩和失業率略升，可能減緩聯準會考慮在夏季降息的部分擔憂」。

他並表示，「這些重要就業數據意外走疲，是政策制定者迫切需要的善意驚喜」。

上海股市今天表現亮眼，中國投資人結束五一勞動節長假後，重返市場追趕全球股市過去幾日的漲勢。

中國股市也為上週一則報導上演慶祝行情。根據報導，北京當局考慮支持深受重創的當地房地產行業，以及推動新一輪措施支持經濟。

香港恆生指數今天上漲0.55%，收在18578.3點，為連續第10個交易日收漲。上海證交所綜合股價指數（上證指數）挺升1.16%，收在3140.72點。

雪梨、新加坡、台北、雅加達及馬尼拉股市均收高。日本與韓國今天適逢兒童節補假，股市各休市一日。

美元今天對日圓升值，從3日因就業數據低於預期蒙受的巨大損失中，收復部分失土。