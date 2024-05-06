Fed降息 打開一線之門
儘管整體美國經濟活動依然健全，但愈來愈多證據顯示美國經濟已經減緩，且是原先最火熱的服務業引領降溫，有望為聯準會（Fed）7月降息打開一線之門。
最明顯轉弱的經濟指標，是4月非農業就業人數僅增加17.5萬人，遠少於3月的31.5萬人增量；更顯著的則是休閒接待業只小增5,000人，比3月時5.3萬人增量劇減；工資升幅也持續減緩，4月平均時薪年比僅上升3.9%，顯示企業承受的訂價壓力持續消退，有助緩解通膨。
Jefferies經濟學者指出，相較於之前幾個月，4月就業數據雖有些令人失望，但這種就業增加速度卻可能更有持續力，也是Fed樂見的情況。許多分析師指出，之前幾個月的就業增加人數都超出預期，部分是移民增加所致，也就是勞動力供給增加，而非企業界亟需增僱員工。
麥當勞、星巴克等食品服務業的上季財報也證明景氣減弱，兩家公司均表示消費者花錢愈來愈謹慎；卡夫亨氏食品公司也指出，餐廳採購數量減少。美國4月服務業ISM指數低於象徵景氣榮枯線的50，顯示服務業景氣15個月來首次陷入萎縮。
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