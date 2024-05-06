Fed降息 打開一線之門

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

儘管整體美國經濟活動依然健全，但愈來愈多證據顯示美國經濟已經減緩，且是原先最火熱的服務業引領降溫，有望為聯準會（Fed）7月降息打開一線之門。

最明顯轉弱的經濟指標，是4月非農業就業人數僅增加17.5萬人，遠少於3月的31.5萬人增量；更顯著的則是休閒接待業只小增5,000人，比3月時5.3萬人增量劇減；工資升幅也持續減緩，4月平均時薪年比僅上升3.9%，顯示企業承受的訂價壓力持續消退，有助緩解通膨。

Jefferies經濟學者指出，相較於之前幾個月，4月就業數據雖有些令人失望，但這種就業增加速度卻可能更有持續力，也是Fed樂見的情況。許多分析師指出，之前幾個月的就業增加人數都超出預期，部分是移民增加所致，也就是勞動力供給增加，而非企業界亟需增僱員工。

麥當勞、星巴克等食品服務業的上季財報也證明景氣減弱，兩家公司均表示消費者花錢愈來愈謹慎；卡夫亨氏食品公司也指出，餐廳採購數量減少。美國4月服務業ISM指數低於象徵景氣榮枯線的50，顯示服務業景氣15個月來首次陷入萎縮。

美國

延伸閱讀

花蓮這間麥當勞「被大批外送員包圍」 原因曝光前員工無奈嘆：累翻

真的變「瓦當勞」？台灣麥當勞LOGO翻轉掀熱議　官方回應了

金融股不用等「升、降息」都受惠…這幾家兩邊贏！ 專家：與中信金（2891）同類型的

大家都在等Fed降息 政策轉鴿真是好事？助漲股市、美元走空 為何經濟學家說恐上演戲劇性崩盤

相關新聞

巴隆基金經理人看多美股

巴隆金融周刊（Barron's）春季基金經理人調查顯示，超過一半的專業投資人依然看多美股後市，青睞能源與科技股，但通膨仍...

巴菲特：AI詐騙恐成高成長產業

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特表示，他對人工智慧（ＡＩ）一無所知，但最近看到了一個「ＡＩ生成的巴菲特」影片，讓他感到...

巴黎奧運奢華遊 一趟1,200萬

隨著法國巴黎奧運將在7月26日揭幕，旅遊業者針對超級富豪推出高檔的奢華行程，宣稱不只能觀賞賽事，還能親自和運動員會面，並...

乾旱緩解 巴拿馬運河船舶數量回升

最新研究顯示，巴拿馬運河因聖嬰現象所造成的乾旱現象已緩和，船舶抵達數量日漸回升，但專家警告，若聖嬰現象又發威，當局可能再...

Fed降息 打開一線之門

儘管整體美國經濟活動依然健全，但愈來愈多證據顯示美國經濟已經減緩，且是原先最火熱的服務業引領降溫，有望為聯準會（Fed）...

亞洲出口國面臨中國震撼2.0

中國大陸人民幣匯率貶值加上物價下跌，已使人民幣對主要貿易夥伴貨幣的實質有效匯率貶到十年來最低，雖帶動中國大陸出口激增，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。