交易員押注9月降息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

在美國4月就業報告出爐後，交易員增加了對聯準會（Fed）將在9月進行今年首次降息的押注。路透報導，利率期貨市場最新的資料顯示，市場認為Fed在9月中旬會議上降息的可能性約為78%，高於報告公布前的約63%。

交易員認為，今年將降息兩次，每次1碼，而就業數據公布前的預期為一次。

Fed已暗示將維持高利率更久，但主席鮑爾發言的鷹派論調比市場預期更低，且暗示若經濟數據提供明確的證據表明通膨正在降溫，預料就會降息。

在就業報告出爐前，華爾街大銀行對Fed的降息預期不一，花旗、高盛、摩根大通（小摩）、摩根士丹利（大摩）都預期Fed將於7月啟動降息，以花旗對今年降息預期最為樂觀，預估Fed將在7、9、11、12月各降息1碼，今年全年降4碼；高盛預期今年將在7、11月各降1碼，全年降2碼。

滙豐預期今年只在9月降息1碼，美國銀行、巴克萊銀行及德意志銀行則預估要到12月才會開始降息1碼。

Fed 降息

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