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美4月就業數據減弱！道瓊期指漲500點 10年期美債殖利率跌破4.5％
美國4月就業報告各項數據普遍減弱，且不如預估，但還不足以影響聯準會（Fed）的利率決策。道瓊期指漲500點， 10年期美債殖利率跌破4.5%。主要數據如下：
非農就業人數增加17.5萬人，低於預估的24萬人增量，更比3月的31.5萬人增量劇減（修正數）。
今年2、3兩月就業人數共下修2.2萬人。
民間部門上月就業增加16.7萬人，低於預估的19.3萬人，也低於3月時的24.3萬人（修正數）；製造業稍好，就業增加8千人，比3月時的減少4千人改善。
平均時薪月升0.2%，低於預估及3月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.9%，低於預估的4.0%，也不及3月時的4.1%升幅。
平均每人每周工時34.3小時，低於預估及3月時的34.4小時。
失業率上升0.1個百分點，為3.9%，高於預估的3.8%；勞動參與率持平，為62.7%，符合預估。
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