OECD 上修全球經濟展望

經濟合作發展組織（OECD）2日上修全球經濟展望，並表示由於美國經濟強韌，通膨放緩速度比預期快，全球經濟成長力道比數月前預期更強，但若中東緊張升溫推動油價大漲，仍可能重創世界經濟。

OECD預測，今明兩年的全球經濟成長率為3.1%及3.2%，皆高於2月預測的2.9%與3%，該組織最新「全球經濟展望」報告說，通膨率有望回落至主要央行的目標水準，為美國聯準會（Fed）等主要央行在下半年開始降息奠基。

但各國復甦的速度相當分歧，歐洲和日本持續低迷，將抵銷美國的經濟強勁表現。美國今年經濟增速將從先前預估的2.1%上調至2.6%，明年將減緩至1.8%，仍略高於之前預測的1.7%。

拜財政刺激所賜，中國經濟今明兩年將增長4.9%及4.5%，高於之前預測的4.7%和4.2%。寬鬆貨幣政策和暫時減稅，將有助日本經濟成長率從今年的0.5%加速至明年的1.1%，高於先前預測的1%。

在歐元區方面，較低的通膨率提振家庭購買力，並為降息鋪平道路，預計歐元區今明兩年經濟增長率將分別為0.7%和1.5%，高於先前預測的0.6%和1.3%。英國今年將僅成長0.4%，低於2月預測的0.7%；明年將回升至1%，也低於之前預測的1.2%。