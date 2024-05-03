OECD 上修全球經濟展望

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

經濟合作發展組織（OECD）2日上修全球經濟展望，並表示由於美國經濟強韌，通膨放緩速度比預期快，全球經濟成長力道比數月前預期更強，但若中東緊張升溫推動油價大漲，仍可能重創世界經濟。

OECD預測，今明兩年的全球經濟成長率為3.1%及3.2%，皆高於2月預測的2.9%與3%，該組織最新「全球經濟展望」報告說，通膨率有望回落至主要央行的目標水準，為美國聯準會（Fed）等主要央行在下半年開始降息奠基。

但各國復甦的速度相當分歧，歐洲和日本持續低迷，將抵銷美國的經濟強勁表現。美國今年經濟增速將從先前預估的2.1%上調至2.6%，明年將減緩至1.8%，仍略高於之前預測的1.7%。

拜財政刺激所賜，中國經濟今明兩年將增長4.9%及4.5%，高於之前預測的4.7%和4.2%。寬鬆貨幣政策和暫時減稅，將有助日本經濟成長率從今年的0.5%加速至明年的1.1%，高於先前預測的1%。

在歐元區方面，較低的通膨率提振家庭購買力，並為降息鋪平道路，預計歐元區今明兩年經濟增長率將分別為0.7%和1.5%，高於先前預測的0.6%和1.3%。英國今年將僅成長0.4%，低於2月預測的0.7%；明年將回升至1%，也低於之前預測的1.2%。

日本經濟 美國 通膨

延伸閱讀

許光漢即將攻陷櫻花妹 攜手道枝駿佑日本連線

台東「紅烏龍」茶躍上國際 獲得美國繆思設計大獎肯定

行情走在降息前 主動式管理發掘利之所「債」

《我的英雄學院》第七季5月4日正式回歸！美國第一英雄星條旗豪邁登場

相關新聞

Fed鷹調放軟 鮑爾：不考慮再度升息

聯準會（Fed）於美東1日下午2時宣布決議利率「連六凍」，維持基準利率區間於5.25%～5.50%不變，主席鮑爾表示，他...

亞洲4月製造業PMI升溫 台灣衝50.2、站上榮枯線

亞洲製造業景氣顯露出復甦升溫跡象，台灣的工廠活動景氣兩年來首度擴張，南韓製造業者對展望的樂觀情緒也攀升至兩年來最高，反映...

FT：美經濟太強！Fed主席鮑爾兩難 只能強調耐心與信心

儘管聯準會（Fed）主席鮑爾強烈表達出希望降息的期望，卻始終只能強調「耐心」與「信心」，主因就在於美國經濟強到難以降息，...

日圓急升 官方本周二度出手 紐約尾盤漲逾3%

日圓兌美元在紐約5月1日紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測，可能是日本當局趁美國聯準會（Fed）決策時機，本周第二度進場助...

銷量下滑 特斯拉「一體化壓鑄」創新縮手

路透引述消息人士報導，特斯拉（Tesla）不再力求創新一體化壓鑄製造工法，可見在銷量下滑和競爭加劇的情況下，這家美國電動...

32年來最大手筆 微軟砸22億美元投資馬國

微軟2日宣布，未來四年將在馬來西亞投資22億美元，用於擴大雲端運算和人工智慧（AI）服務，這是繼微軟近日陸續宣布要在印尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。