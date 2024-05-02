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台積電進駐熊本改變就業環境 中小企業遇1情況哀嚎：已經到極限了

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本共同社報導，台積電進駐日本熊本縣造成當地就業環境出現翻天覆地的變化。優渥的薪資與半導體業就業熱潮吸引了不少求職者，不過薪資行情上升也引發當地中小企業的悲鳴。（美聯社）
日本共同社報導，台積電進駐日本熊本縣造成當地就業環境出現翻天覆地的變化。優渥的薪資與半導體業就業熱潮吸引了不少求職者，不過薪資行情上升也引發當地中小企業的悲鳴。（美聯社）

日本共同社報導，台積電進駐日本熊本縣造成當地就業環境出現翻天覆地的變化。優渥的薪資與半導體業就業熱潮吸引了不少求職者，不過薪資行情上升也引發當地中小企業的悲鳴。

熊本縣益城町2023年10月舉行了半導體相關企業的就業說明會，營運台積電熊本廠的台積電日本子公司JASM的攤位座無虛席，甚至還有求職者站著聆聽說明。

JASM提供給大學畢業生的起薪為28萬日圓（約新台幣5萬9000元），比熊本縣內的製造業以及熊本縣政府的職員多了約7萬日圓（約新台幣1萬4800元）。

約256人今年4月1日進入了JASM任職；2024年預計開始建廠的熊本第二工廠（熊本二廠）預計將招募以九州地區為主的約1200名人才。

為了因應半導體業界的就業熱潮，熊本縣教育委員會（相當於教育局）2月舉辦了以高中教師為對象的半導體相關研習，希望提升教師的專業知識以便輔導學生規劃職涯，共有29人參加了此次活動。

熊本縣立宇土高中普通科的教師井芹洋征表示，「以前受學生歡迎的是必須取得資格的醫療相關專業，但是現在工程學院取而代之」。

熊本工業高中電子科的教師大橋貴幸驚訝地說：「入學面試時，9成的國中生希望未來在半導體企業工作」。

從事中古半導體設備交易的廠商ASKindex在熊本縣水俣市設有研習設施，該設施的所長丸山翼說：「台積電工廠周邊的家長經常詢問有關半導體業界有關的事情」。

此外，他曾受邀到與菊陽町鄰接的大津町小學的家長會去授課。他苦笑地說：「他們詢問我這個業界的前途與待遇等資訊，比小孩還好奇」。

熊本縣最大的地方銀行肥後銀行，今年4月幫全數行員調薪5.8%之外，提供給大學畢業生的起薪調升至24萬日圓（約新台幣5萬1000元），比之前高了2萬日圓，並預計2025年4月進一步調高到26萬日圓（約新台幣5萬5000元）。

肥後銀行社長笠原慶久表示，除了要跟大型銀行搶人才之外，「也必須跟上台積電的薪資水準」。

不過，當地的中小企業無法輕易調薪，苦於人手不足。熊本市一間大樓清潔公司的負責人表示「人力流到台積電相關等時薪較高的企業，我們已經無法再提高薪資」。這名負責人也嘆氣說：「公司難以吸引人才，因此推掉一些新的案子」。

「威斯特酒店 熊本機場」距離台積電熊本廠車程約10分鐘，2023年也調整起薪至20萬日圓（約新台幣4萬2000元），之前花了8週只招募到1名櫃台人員。這間飯店的經理成田規人透露，「周邊的飯店招到的人好像也很少，已經調升薪資到極限了」。

熊本縣商工聯合會2023年12月底針對當地企業實施問卷調查，詢問受到台積電進駐帶給當地影響，58%的公司回答人手不足，47%企業表示人事成本上升。

半導體 台積電 熊本

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