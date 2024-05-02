金磚之父歐尼爾：日圓震盪過大過劇 美國可能放話干預

知名經濟學家歐尼爾認為，美國官員已警覺到日圓震盪可能引發危機，可能會採取更「具體」而「公開」的措辭來幫助日本穩定日圓走勢。

歐尼爾早年是曾任高盛集團的首席經濟學家，20年前因發明BRIC一詞來歸類新興市場強國巴西、俄羅斯、印度和中國而聲名大噪。他在接受訪問時表示，日圓貶值之快，幅度之大，愈來愈像一場貨幣危機，且面臨引爆之虞。

日圓兌美元周三在紐約尾盤急升逾3%至153.04，市場揣測日本當局本周二度進場干預日圓，不過周四亞洲早盤一度又貶值超過1%至156.28。日本受到通膨居高不下的壓力，日圓繼續走貶不利家庭購買力，而美國考慮到競爭優勢，也希望避免美元過度走強。

歐尼爾說：「在某個時點，這種情況會達到最後關頭，顯而易見的是，日銀和日本官員不希望日圓持續貶值。」「亞洲其他地區，包括北京立場也是如此，美國財政部也不會太高興。」

上個月美國財政部長葉倫在美日韓三國會議上表示，日本和南韓對其日圓和韓元急劇走貶的顧慮，此話被解讀為默許日本直接干預。但她也強調，外匯市場干預應偶而為之且須經過事先照會。

歐尼爾表示，目前不清楚華盛頓何時會更積極介入，但他表示，直接回應可能會「令市場擾亂或措手不及，並使市場面對日銀更加緊張」。

對於看空日圓的人來說，問題在於日本的單方面行動能否奏效，因為單靠干預無法改變推動利率差距導致日圓貶值的現實。儘管日銀已告別負利率，但利差之大仍遠不足以讓投資人轉離美國和其他國家所提供的較高收益。

歐尼爾表示，美國曾在1998年直接進場支撐日圓，但當年的背景完全不同，如今美國即是有回應，也可能會相當節制。

「如果主要原因是美國的利率和通膨現狀，他們也無能為力，」歐尼爾說：「美元大幅走貶可能會增加這方面的挑戰，所以他們不希望引發完全相反的情況。」