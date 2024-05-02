快訊

JK羅琳嗆「絕不原諒」已斷聯 哈利波特回：我不用她認同

布林肯：強烈鼓勵WHO邀請台灣參加WHA

他想換2K畫質電腦螢幕 網列優缺點阻止購買：直上4K螢幕才對

高通財測優於預期！寄望AI手機帶旺需求 盤後大漲4%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高通（Qualcomm）本季財測優於市場預期，顯示智慧手機市場持續復甦。路透
高通（Qualcomm）本季財測優於市場預期，顯示智慧手機市場持續復甦。路透

全球最大智慧手機晶片商高通（Qualcomm）上季營收與獲利均優於分析師預期，也給出強健的本季財測；這代表了歷經兩年的手機晶片市場下滑後，AI手機將帶動新的需求成長。公司股價在周三（1日）盤後一度上漲約4%。

高通表示，本季（4到6月）營收將達88億美元到96億美元，不計特定項目後，預估每股盈2.15美元到2.35美元。彭博訪調分析師的預期平均值是營收90.8億美元，每股盈餘2.16美元。

高通上季調整後每股盈餘2.44美元，營收93.9億美元，優於分析師預期的每股盈餘2.32美元、營收93.2億美元。

在周三的財報說明會上，高通說，本季手機部門整體營收會減少，年減率在個位數中段。不過，這是季節常態，因為這段時間沒有新的智慧手機發表。手機部門是高通最重要的事業，高通銷售智慧手機的處理器、數據機等零件，主要供應給安卓裝置，也有部分iPhone數據機零件。

手機部門上季銷售年增1%至61.8億美元，顯示智慧手機市場可能在衰落兩年後開始復甦。高通強調，配備最先進晶片的高階智慧手機需求強勁，尤其是在中國。上季來自中國手機製造商的營收與去年同期比較，跳增40%。

執行長艾蒙（Cristiano Amon）說：「我們還沒看到中國的安卓高階市場要減弱的跡象。許多需求力道實實在在來自Oppo、 OnePlus、Vivo的高階裝置。」

高通也特別舉三星今年稍早推出的AI手機Galaxy S24 Ultra為例，說明這些使用高通最好晶片的AI驅動手機，具備了生成電子郵件、即時翻譯、數位助理等功能。

高通的車用晶片事業，上季也有漂亮成長，銷售年增35%至6.03億美元；公司預期本季可維持兩位數的成長率。物聯網業務則是受庫存過剩衝擊，上季營收下降11%。

彭博分析，長期而言，執行長艾蒙努力進軍個人電腦、汽車和其他市場，降低公司對手機晶片的依賴。但目前高通仍嚴重依賴手機需求，特別是中國市場。

庫存 成長率 車用晶片

延伸閱讀

超微、美超微財測不夠強引失望賣壓 AI股空襲警報大響

輝達新 AI 晶片遲到 台鏈緊張

南韓出口連七月成長

期貨商論壇／半導體期 動能疲弱

相關新聞

兩大原油期貨重挫3% WTI跌破80美元 金價勁揚逾1%

國際油價周三（1日）收盤重挫約3%，跌至七周低點，除了中東有望達成停火協議，美國原油庫存意外增加也令投資人大感意外，使得...

Fed 決策／ 鮑爾說了什麼讓市場放心 五要點一次看

以下是美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會（Fed）主席鮑爾周三記者會的五大重點：

日官方不只阻貶這次還趁勢助升？日圓在紐約尾盤急升3%

日圓兌美元周三在紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測日本當局趁聯準會（Fed）決策時機，本周二度進場助升日圓，以擺脫長期下來...

特斯拉超級充電團隊被馬斯克一口氣裁掉500人 股價下跌近6%

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）傳繼續推進裁員計畫，砍掉超級充電站團隊約500人，幾乎是整個部門。特斯拉股價周二...

高通財測優於預期！寄望AI手機帶旺需求 盤後大漲4%

全球最大智慧手機晶片商高通（Qualcomm）上季營收與獲利均優於分析師預期，也給出強健的本季財測；這代表了歷經兩年的手...

Fed 決策／抗通膨缺乏進展 但鮑爾說升息門檻比降息高

聯準會（Fed）承諾最近對抗通膨遭遇挫敗，並表示目前的利率水準可能維持較長時間，但不至再度升息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。