高通財測優於預期！寄望AI手機帶旺需求 盤後大漲4%

全球最大智慧手機晶片商高通（Qualcomm）上季營收與獲利均優於分析師預期，也給出強健的本季財測；這代表了歷經兩年的手機晶片市場下滑後，AI手機將帶動新的需求成長。公司股價在周三（1日）盤後一度上漲約4%。

高通表示，本季（4到6月）營收將達88億美元到96億美元，不計特定項目後，預估每股盈2.15美元到2.35美元。彭博訪調分析師的預期平均值是營收90.8億美元，每股盈餘2.16美元。

高通上季調整後每股盈餘2.44美元，營收93.9億美元，優於分析師預期的每股盈餘2.32美元、營收93.2億美元。

在周三的財報說明會上，高通說，本季手機部門整體營收會減少，年減率在個位數中段。不過，這是季節常態，因為這段時間沒有新的智慧手機發表。手機部門是高通最重要的事業，高通銷售智慧手機的處理器、數據機等零件，主要供應給安卓裝置，也有部分iPhone數據機零件。

手機部門上季銷售年增1%至61.8億美元，顯示智慧手機市場可能在衰落兩年後開始復甦。高通強調，配備最先進晶片的高階智慧手機需求強勁，尤其是在中國。上季來自中國手機製造商的營收與去年同期比較，跳增40%。

執行長艾蒙（Cristiano Amon）說：「我們還沒看到中國的安卓高階市場要減弱的跡象。許多需求力道實實在在來自Oppo、 OnePlus、Vivo的高階裝置。」

高通也特別舉三星今年稍早推出的AI手機Galaxy S24 Ultra為例，說明這些使用高通最好晶片的AI驅動手機，具備了生成電子郵件、即時翻譯、數位助理等功能。

高通的車用晶片事業，上季也有漂亮成長，銷售年增35%至6.03億美元；公司預期本季可維持兩位數的成長率。物聯網業務則是受庫存過剩衝擊，上季營收下降11%。

彭博分析，長期而言，執行長艾蒙努力進軍個人電腦、汽車和其他市場，降低公司對手機晶片的依賴。但目前高通仍嚴重依賴手機需求，特別是中國市場。