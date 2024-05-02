Fed 決策／抗通膨缺乏進展 但鮑爾說升息門檻比降息高

聯準會（Fed）承諾最近對抗通膨遭遇挫敗，並表示目前的利率水準可能維持較長時間，但不至再度升息。

Fed一致決議將聯邦資金利率維持在5.25%~5.5%區間不變，聲明中重申降息前需要看到更多通膨降溫的證據。

Fed主席鮑爾表明，降息的門檻變高了，但升息的門檻更高。 他在記者會上說：「我們需要更長的時間來確定現正走在（降低通膨）可持續的道路。」鮑爾表示。他預期通膨今年會再下降，但他也說︰「我對此信心比之前低了。」

鮑爾表示，Fed下一步行動不太可能是升息，升息的前提是，官員要看到令人信服的證據，表明貨幣政策還不夠緊縮到讓通膨率回到央行2%的目標。「我們沒有看到支持這一結論的證據」。鮑爾說，「這將是經濟數據該回答的問題」。

鮑爾排除降息的可能性，讓投資人鬆一口氣。標普500指數一度上漲1.2%，但隨後投資人消化他的談話後，卻又收黑跌了0.3%。

美債反彈，其中2年期債券殖利率下跌至5%以下，美國10年期公債殖利率下跌5個基點至 4.63%。交換契約押注今年仍會降息。

不過，鮑爾也沒有暗示今年可能降息，也未暗示利率見頂。

Citadel Securities的全球利率交易主管Michael de Pass表示：「升息的門檻高於市場預期，他們對目前的政策感到滿意。」

鮑爾在記者會上說：「當然，我們不滿意3％的通膨。滿意和3％二詞不能用在同一句話中。」

不過，他提到，如果通膨停滯在目前水平，可能需要更嚴重的情況才會重新考慮升息。他說：「如果情況是通膨持平，我們對此並不很有信心，那麼保持不降息可能就是適當的選擇。」

原Fed經濟學家、現任耶魯大學管理學院教授英格利希（William English）認為，在勢得改變立場之前，Fed在獲得足夠的資訊之前仍堅持自己的觀點。他說：「如果通膨持續惡化，他們勢必得在某個時點上藉升息來回應，但他們今天並未為此做好準備工作。」

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在聲明中重申12月以來一貫表態，即「過去一年的通膨已降溫，但仍居高不下」。但這次又補上一句：「近幾個月來，在邁向委員會2%通膨目標方面一直缺乏進一步進展。」

此外，在實現就業和通膨雙重目標的風險「這一年來業已朝向於較佳平衡」，之前聲明「正趨向於較佳平衡」。

官員也概述放慢縮表的計畫， 從6月起，將把每月到期後不再投資的美國公債上限從600億美元下調至250億美元。目的是在降低金融市場動盪的風險。抵押貸款支持證券(MBS)的上限仍維持在350億美元不變，不過Fed會把超過上限的本金再投資到美國公債，而不是MBS。