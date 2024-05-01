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Fed今年幾月降息？華爾街預測如亂射飛鏢 落點到處都是

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
目前華爾街各大投資銀行預測師對利率展望的看法歧異甚大，對今年Fed何時啟動降息的看法各不相同。路透
目前華爾街各大投資銀行預測師對利率展望的看法歧異甚大，對今年Fed何時啟動降息的看法各不相同。路透

有個問題至少從年初問到現在，而且答案一直在變：今年美國聯準會（Fed）會降息幾次？投資人希望從Fed主席鮑爾1日記者會上發言找線索，但目前看來連鮑爾自己可能也毫無頭緒，只能憑未來出爐的經濟數據指引前方之路。

Fed預定在美東時間1日下午2時（台灣2日凌晨2時）公布利率決策，市場幾乎一致認定聯邦公開市場操作委員會（FOMC）這次將按兵不動，連續第六次例會將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%不變。市場焦點轉向鮑爾會後記者會發言，倘若如眾人所料，他將重申政策利率將維持在高檔更久，以因應頑固的通膨

鮑爾的前瞻指引被視為Fed往後利率路徑的風向球，因此備受市場矚目。

華爾街預測降息時點如擲飛鏢

目前華爾街各大投資銀行預測師對利率展望的看法歧異甚大，對今年Fed何時啟動降息的看法各不相同。摩根大通和高盛認為，Fed最可能在7月開始降利率，富國銀行押寶9月，美銀（BofA）則推斷要到12月才有可能降利率。另有分析師認為今年Fed不無可能「零降息」，幾位Fed決策官員甚至拋出接下來可能升息的變化球。

在FOMC公布利率決策前夕，芝商所（CME）FedWatch網站顯示，期貨交易員認為，Fed初次降息時點落在9月的機率約45%，顯著高於6月的6.4%和7月的21.8%，但低於11月的56.3%和12月的72.6%。Fed維持利率到年底都不會的機率，已從4月初的幾近於0%升到大約25%。

嘉信理財首席投資策略師桑德絲說：「此刻，人人好像只是在射飛鏢，然後說自己認為何時會開始降利率。」

經濟數據目前不符合降息條件

鮑爾及其他Fed決策官員已表明，後續利率決策將取決於經濟數據，而近來物價指標指向通膨頑強，就業市場旺盛，失業率仍低於4%，都使Fed近期內降息的可能性大減，甚至化為烏有。若通膨和成長比預期火熱的情況不變，勢必迫使Fed將利率維持在高檔更久。

日前公布的聘僱成本指數（ECI）--Fed偏好的勞動成本指標--顯示第1季年比增幅為4.2%，與去年第4季相同，證明過去一年來工資成長降溫的趨勢已變得停滯不前。

RSM美國經濟學家Tuan Nguyen表示，最近的數據並非Fed所樂見，尤其ECI可能把決策官員導向更偏「鷹」的觀點。

BMO資本市場策略師林根說：「通膨黏性備受關注，4月非農就業報告與附帶的平均時薪數據又公布在即，此時這系列數據（指ECI）的關聯性已增加。從這套數據看不出Fed考慮近期降息的蛛絲馬跡。」

Fed接下來可能再觀望幾個月，確定第1季的數據究竟是一時性的雜訊，還是像礦坑裡的金絲雀預先示警。若是如此，FOMC在往後幾場例會都可能維持利率不變，至少到夏末為止。

Fiduciary家庭辦公室執行長葛瑞斯說：「我們認為，如果通膨到5月底還很頑強，在7月或9月前就不太可能見到Fed降息。」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾希望先確定通膨率能壓回2%目標，再談降利率，但近來公布的經濟數據似乎並不配合。美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾希望先確定通膨率能壓回2%目標，再談降利率，但近來公布的經濟數據似乎並不配合。美聯社

Fed 華爾街 通膨 降息 鮑爾

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