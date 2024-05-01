日本阻貶日圓考慮出新招 減稅鼓勵企業把日圓匯回國內
日本執政黨自民黨的兩名資深官員表示，為了阻貶日圓，該黨正在研究可否透過提供減稅措施，讓企業將海外獲利換成日圓，匯回國內。
路透報導，據這兩位匿名官員表示，若這項措施獲得廣泛支持，可能會納入政府夏季編制的年中政策藍圖中，做為政府支撐日圓努力的一部分。
不過，這兩名官員也說，自民黨內尚未對這項措施進行全面討論，政策談判的進程也還不明朗。
在市場預期日本利率將持續偏低一段時間、美國利率則將相對偏高之際，日圓兌美元匯率今年來已暴貶約11%。
產經新聞4月30日也報導，日本可能透過減稅措施，讓企業將換成日圓的獲利匯回國內，並報導這項減稅措施將適用於企業海外子公司價值約20兆日圓（1,267.4億美元）的「外國直接投資獲利」。
由於日本在2009年實施的減稅優惠，已將企業外國子公司的95%股息收入排除在課稅對象外，在產經報導之前，日本政府官員告訴路透，只有剩餘5%股息將享受到新的減稅措施，影響可能有限。
其中一名自民黨官員說，執政黨內也有些人對此抱持懷疑態度。
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