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日、澳、紐隨美股跌勢收低 其餘亞股適逢假日休市

中央社／ 香港1日綜合外電報導

亞洲股市今天大多適逢假日休市一天，沒休市的日本、澳洲和紐西蘭股市則隨著前一天華爾街股市的跌勢收低。美國最新經濟數據澆熄外界期盼聯準會今年降息的希望，引發美股挫跌。

法新社報導，儘管借貸成本處於20年高點，但美國近期一連串經濟數據，再加上最新出爐的勞動成本數據，顯示聯準會對抗通膨還有一段路要走。

最新的勞動成本數據也讓投資人在聯準會最新貨幣政策決議出爐前焦慮不安。不少投資人已預期聯準會官員政策立場將趨強硬。

美國首季僱傭成本指數（ECI）超乎預期，華爾街三大指數聞訊重挫。僱傭成本指數是聯準會偏好的薪資通膨指標。

這個超乎預期強勁的數據對外界期待聯準會（Fed）今年降息的心理帶來打擊，投資人已減少對聯準會降息預期至明年1月前只降息1次。相較之下，2024年初，投資人原本預期聯準會將降息6次。

部分專家甚至警告，聯準會還有可能升息。

亞洲大多數股市今天適逢假日休市。僅東京、雪梨和威靈頓股市正常交易，這三地股市受美股頹勢拖累，均以跌勢作收。

投資人 美國 聯準會

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