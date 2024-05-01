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日圓貶值促爆買潮 外國遊客大撒幣狂掃貨「真的很值得」

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日圓貶值，湧入日本的外國遊客數量創歷史新高，許多人花錢毫不手軟，不只大肆添購和服與刀具，更盡情享用豐盛大餐。歐新社
日圓貶值，湧入日本的外國遊客數量創歷史新高，許多人花錢毫不手軟，不只大肆添購和服與刀具，更盡情享用豐盛大餐。歐新社

由於日圓貶值，湧入日本的外國遊客數量創歷史新高，許多人花錢毫不手軟，不只大肆添購和服與刀具，更盡情享用豐盛大餐。

法新社報導，36歲的法國遊客列李佛瑞（KatiaLelievre）在以佛教寺廟和紀念品商店而聞名的東京淺草笑著說：「我買了3雙鞋，這不是我通常會做的事情。」

她告訴法新社，日本像是Converse、耐吉（Nike）和阿迪達斯（Adidas）等品牌，雖然歐洲也有，但由於匯率的原因，「真的很值得」購買。

來自義大利、31歲的史塔比（Dominique Stabile）告訴法新社：「食物真的很便宜。（我花了很多錢）尤其是在食物上。我吃遍所有想嘗試的食物。」

當地商家也從中受益。一家販售傳統日本二手貨的商店工作人員說：「很多人都會計算價錢，當換算成自己國家的金額時，他們會說：『哇，我也要買這個』。昨天有人一口氣買了15件和服。」

一家販售刀具商店的工作人員說：「由於日圓貶值，即使價格上漲，外國顧客仍大量購買手工刀具。」

外國觀光客人數於3月首次超過300萬，比2019年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光業之前增加11.6%。與去年同期相比，今年頭3個月人均支出激增52%。

匯率波動就是主要原因。2019年，美元兌日圓匯率為112日圓，5月1日匯率則來到158日圓，創34年來新低，4月29日一度觸及160日圓。

若以日本吃一碗拉麵價格約1000日圓換算，2019年約為8.90美元（新台幣290元），現在則是6.30美元（新台幣205元）。

在東京，要價70萬日圓的高級手表或手提包，現在換算成美金售價為4430美元，較5年前的6250美元降價許多。旅客付款時出示護照，許多商店還可以再扣除10%消費稅。

根據日本觀光廳，人均消費最多的是澳洲人，其次是英國和西班牙旅客。

和服 日圓 日本

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