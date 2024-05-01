歐盟緊盯「左打假、右查漂綠」 企業叫苦連天

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】歐盟環保與數位法規嚴格，近日還對社群軟體與航空業啟動調查，令企業叫苦連天！歐盟近日將調查Meta旗下的臉書與IG，質疑他們打擊假訊息、下架詐騙廣告不力；另外，歐盟也將調查20家航空公司，認為他們透過「漂綠」誇大節能減碳成果。由於歐盟有《數位服務法》、碳稅等規定，企業常與歐盟發生訴訟或意見衝突。

調查減碳與資訊業

根據《半島電視台》報導，歐盟執委會與消保處30日宣布，將與比利時、荷蘭、挪威與西班牙合作，調查20家航空公司是否有透過「漂綠」欺騙外界它們有減很多碳。歐盟表示會在調查完後才會公布有漂綠嫌疑的航空公司，並要求航空公司需要更清楚計算飛行造成的碳排，提供更多科學證據作為減碳的佐證。

《半島》另一篇報導提到，執委會還要對臉書與IG進行調查，歐盟認為兩者在下架詐騙廣告與打擊假訊息方面沒有盡力。由於歐盟的《數位服務法》於2023年通過，要求大社群公司要採取更多措施，減少非法與傷害性內容在平台上流竄。由於歐盟6月將舉行歐洲議會選舉，外界擔心中國、伊朗與俄羅斯發布假訊息以誤導投票。

社群管制爭議仍多

但臉書母集團Meta回應說，平台已經有社群規範與良好運作機制，可以辨別與減少相關危險言論擴散的風險，會進一步提供相關資訊給歐盟參考；歐盟另外還質疑臉書監控社群的軟體「CrowdTangle」運作不良，Meta也回應說，會新研發「Content Library」取代「CrowdTangle」軟體。

依照《數位服務法》規定，臉書、IG、亞馬遜、抖音與YT等大型社群平台，若違反相關規定，且未即時改正的話，將會開罰其年度收益的6%，由於社群軟體如何管制仍有許多討論，且因歐盟相關法規走得較前面，與社群軟體有不少的訴訟與糾紛。

開徵碳稅企業挫著等

《資誠》則提到，歐盟今年10月將啟動「碳邊境調整機制（CBAM）」開徵碳稅，首波將針對進口歐盟的鋼鐵、鋁、肥料、電力與氫能產業適用，2030年前也會陸續擴大的其他行業開徵，各界都相當關注歐盟法規的變動。

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