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澳洲加嚴外國投資審查 財長否認針對中國

中央社／ 雪梨1日專電

澳洲政府今天宣布改革外國投資制度，加嚴對外國投資案審查。多家澳媒指出，這是為遏制中國對關鍵基礎設施、礦產投資；澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）強調，外國投資制度並非是歧視性的。

澳洲政府今天正式宣布加強對外國投資制度的改革。查默斯表示，外國投資對澳洲經濟有關鍵作用，但前提是要符合澳洲國家利益。透過讓敏感產業與資產的投資更清晰，這項改革將提供企業與投資者更大的確定性，同時保護澳洲國家安全。

查默斯指出，地緣政治競爭加劇，國家安全威脅也正在增加，外國投資對澳洲國家利益風險不斷變化，這樣基於降低風險的外國投資案審查改革，將使制度更強大、精簡與透明。

澳洲政府推出的外國投資改革方案，包括投入更多資源，篩選對於關鍵基礎設施、關鍵礦產、關鍵技術、涉及敏感資訊的外國投資，以及國防場域附近的外國投資，確保所有風險能被辨識與管理，平衡經濟效益與安全風險。

改革方案還將透過強化審查外國投資合規性的團隊，即時審查可能引起國家安全問題的外國投資。

不過，包括「澳洲金融評論報」（AustralianFinancial Review）等澳洲主流媒體都指出，加嚴對外國投資審查制度，劍指來自中國的投資，讓中資企業對澳洲關鍵基礎設施、關鍵礦產等投資更加困難。

對此，查默斯今天接受澳洲廣播公司（ABC）等媒體訪問時強調，外國投資制度並非是歧視性的，新制度將對某些類別的外國投資更嚴格審查，這適用於來自中國及世界其他國家的投資。改革是為能有強大框架來篩選外國投資計畫，以確保符合澳洲利益，讓正確投資最大化、風險降到最低。

至於是否預期受到包括中國在內等國抵制，查默斯表示，他不這麼認為，並重申外國投資制度沒有歧視性，澳洲政府希望制度更強大、更精簡，並適用於來自世界各地的任何投資案。

中共 澳洲

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