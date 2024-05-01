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為何美超微上修財測、股價卻崩跌？兩利空拖累

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美超微電腦（Super Micro Computer）上季獲利優於預期，並且上調全年財測。路透
美超微電腦（Super Micro Computer）上季獲利優於預期，並且上調全年財測。路透

美超微電腦（Super Micro Computer）上季獲利優於預期，並且上調全年財測，股價盤後卻依然崩跌逾10%，主因是上季營收因為零組件短缺不如預期，未能達到多頭人士的高度期望，且預期上季毛利率低於去年同期，本季毛利率也預料季比將下滑，引發新款伺服器產品獲利能力的疑慮。

美超微在止於3月31日的年度第3季（上季）淨利比去年同期暴增367%至4.02億美元，經調整後每股盈餘6.65美元，分別高於該公司的預估區間、以及分析師預期，營收也罕見地成長200%至36.6億美元，落在該公司預估區間的中間。

財務長魏甘德（David Weigand）表示，以各市場來看，美國營收年增242%，占整體營收的70%，亞洲營收成長257%，占20%，歐洲營收增長30%，占7%，世界其他地區營收增加87%，占3%；上季人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）的營收占比則超過50%。

營收不如預期

不過，美超微上季營收成長幅度顯然還不足以滿足市場預期的206%。美超微執行長梁見後表示，由於零組件短缺限制產品出貨量，營收成長還能更高。他未明確說明供應短缺的零組件，但可能是輝達（Nvidia）的GPU系統、也可能是高頻寬記憶體（HBM）晶片。

梁見後說，美超微仍順利往每月生產2,000組液冷機櫃AI伺服器邁進，產量穩定增加。美超微上季存貨季增67%至41億美元，梁見後說，因為該公司「無法回溯時光」，因此必須備妥足夠庫存，準備因應本季龐大客的客戶出貨量，「我希望我們的存貨繼續增加，這背後是有理由的」。

美超微也提到，上季未出貨訂單創紀錄，意味著若取得更多零組件，就必須加碼出貨。

毛利率年比下滑

美超微上季毛利率季增0.1個百分點至15.5%，卻低於一年前的17.6%。

美超微預期，本季營收將介於51億~55億美元，經調整後每股盈餘介於7.62~8.42美元，都高於市場預期，全年營收則將介於147億~151億美元，經調整後每股盈餘介於23.29~24.09美元，都較之前的預估區間上修。

不過，魏甘德預期，本季毛利率季比將下滑，因為聚焦於贏得市占的策略，可能降至13.5%~14%區間，只是他偏好保守看展望，該公司仍以14%~17%區間為目標，「我們將竭盡所能在本季超乎預期」。

他預估，隨著供應鏈持續改善，新款的氣冷與液冷設計贏得客戶，本季營收仍將強勁成長。

營收 財務 財報

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