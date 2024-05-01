快訊

調查北士科、京華城案議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

線狀對流發展中！閃電訊號每分鐘600次 午後南部注意強降雨、雷擊

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大型美企最差財報！星巴克營收獲利雙降、展望差 盤後股價摔13%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
星巴克周二公布財報，同店銷售意外下滑，上季營收和獲利均低於預期。該公司並調降2024年度的營收和獲利預期。路透
星巴克周二公布財報，同店銷售意外下滑，上季營收和獲利均低於預期。該公司並調降2024年度的營收和獲利預期。路透

星巴克（Starbucks）推出的半價優惠和新飲品薰衣草拿鐵未能吸引消費者親臨門市，該公司周二公布財報表示，同店銷售意外下滑，上季營收和獲利均低於預期。這家咖啡連鎖店還下調2024年度的營收和獲利預期，預計未來幾季的表現將持續欠佳。股價在周二盤後交易重挫13%。

上季營收下滑近2%至85.6億美元，遠低於LSEG訪調分析師預估的91.3億美元。淨利為7.724億美元或每股68美分，低於去年同期的9.083億美元或每股79美分，市場預估每股盈餘79美分。

由於來客數減少6%，同店銷售下降4%，但StreetAccount預期可增長1.46%。

美國，來客數減少7%，同店銷售下降3%，不如市場預期的可成長2.31%。這已是連續第二季在本土市場遭遇挫敗。上季，管理高層將銷售低迷歸咎於外界「誤解」該公司力挺以色列而發動抵制。

星巴克在國際市場的表現也欠佳，同店銷售下降6%，平均消費和交易筆數都走低。在第二大市場的中國大陸，同店銷售驟降11%。

財務長魯傑里（Rachel Ruggeri）表示，1月比往年冷使來客數變少、全球消費者對支出更為謹慎，以及中東地區衝突，都衝擊上季業績。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli撰寫報告說，星巴克本季業績可能是迄今為止所有大公司裡最差的一家。

在財報公布後的電話會議上，星巴克將全年營收成長預期下調到較低的個位數，低於之前的展望是成長7%至10%。全球和美國地區同店銷售，由先前預測可成長4%至6%，降到持平至低個位數。中國大陸市場的同店銷售則下滑個位數，不如先前可成長個位數的預期。

調整後每股盈餘可能持平，遠遜於先前預測2024年度每股盈餘可成長15%至20%。星巴克的看法是，銷售將在第4季開始改善。

星巴克 美國 財報

延伸閱讀

2024「勞動節優惠」快看！ 10家以上咖啡、速食、手搖、冰品「買1送1」、星巴克「第2杯半價」

麥當勞在大陸擬開逾1萬家門市 暗黑料理 vs.愛國消費

星巴克限定2天買一送一！這品項引網友論戰：椰肉沒味道很正常

不必等買1送1！星巴克抹茶星冰沙自己做 雀巢攜手限定

相關新聞

澳航App爆個資外洩！可查看其他乘客資料 甚至取消別人航班

澳洲航空（Qantas）爆出App乘客個資外洩事件，不少乘客反映，他們的澳航App裡出現多筆錯誤登機證和航班資訊，甚至還...

特斯拉超級充電團隊被馬斯克一口氣裁掉500人 股價下跌近6%

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）傳繼續推進裁員計畫，砍掉超級充電站團隊約500人，幾乎是整個部門。特斯拉股價周二...

亞馬遜創辦人貝佐斯的伯樂是媽媽！ 為子出資800萬創業「願為他賭一把」

17歲懷孕生子、差點高中輟學，半工半讀一手將孩子帶大，如此艱辛的單親生活，卻能教養出亞馬遜創辦人貝佐斯。這是賈克琳・貝佐斯（Jacklyn Bezos）的真實故事，她是令貝佐斯感到萬分驕傲的母親，她的奮鬥故事也令人感嘆母愛的偉大。

布蘭特油價回落至85美元 金價跌破2,300美元

國際油價今天盤中持續下跌，延續周二收盤跌勢，因美國原油產量上升，而且以色列-哈馬斯有停火的希望，緩和地緣政治緊張情勢；金...

風力發電殘殺鳥類 需靠塗黑渦輪刀片、發出警戒音防堵

候鳥撞上風力發電渦輪，常陷致命風險！世界進行再生能源革命，風電發電機於各國林立，導致隨季節遷徙的候鳥因此喪命。科學家正設法讓鳥類可以迴避危險，如將風電渦輪的刀片塗成更明顯的黑色...

AMD財報傳兩利空：AI事業不夠亮眼、非AI事業疲軟蓋過AI斬獲

超微（AMD）上季獲利與營收雙雙高於市場預期，且上調人工智慧（AI）營收展望，且看好需求前景，股價盤後卻重挫逾6%，箇中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。