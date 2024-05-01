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南韓4月出口大幅成長13.8% 由半導體、美國市場帶動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓釜山港貨櫃碼頭。美聯社
南韓釜山港貨櫃碼頭。美聯社

南韓4月出口連續第七個月成長，因為海外市場對半導體、智慧手機、汽車等產品的需求旺盛，證實全球貿易動能，也成為南韓經濟成長的好兆頭。

南韓產業通商資源部1日公布，4月出口較去年同期大增13.8%至562.6億美元，略低於市場預期，進口年增5.4%至547.3億美元，使貿易順差縮小到15.3億美元。

不過，經工作日調整後，南韓4月出口額增長11.3%，較3月加速攀升。

南韓上月對美國出口額年增24%至創新高的114億美元，對中國大陸出口額也成長成長9.9%到105億美元，為南韓對美出口連續第三個月高於對陸出口。

南韓的出口一向被視為全球貿易領先指標。由於人工智慧（AI）市場熱絡，提振了記憶體晶片的需求。4月半導體出口額年比躍增56.1%至99.6億美元，連續第六個月成長。平面顯示器出口也成長16.3%，智慧手機出口增加11%。汽車出口額擴增10.3%到締造新猷的67.9億美元。

分析師指出，在半導體需求暢旺之際，出口成長可能仍是本季經濟成長的主要推力。

半導體 南韓 美國

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