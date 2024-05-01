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布蘭特油價回落至85美元 金價跌破2,300美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
布蘭特原油期貨今天（1日）盤中下跌0.9%至每桶85.56美元；西德州原油（WTI）期貨跌1%至每桶81.12美元。路透
布蘭特原油期貨今天（1日）盤中下跌0.9%至每桶85.56美元；西德州原油（WTI）期貨跌1%至每桶81.12美元。路透

國際油價今天盤中持續下跌，延續周二收盤跌勢，因美國原油產量上升，而且以色列-哈馬斯有停火的希望，緩和地緣政治緊張情勢；金價在聯準會會議結束前下滑至一周低點，現貨金價跌破2,300美元價位。

布蘭特原油期貨今天（1日）盤中下跌0.9%至每桶85.56美元；西德州原油（WTI）期貨跌1%至每桶81.12美元。

西德州原油原油收於每桶82美元下方，試探大約在81.80美元的50日移動平均線。該水準曾為油價提供技術支撐，若有效跌破，可能會導致拋盤加速。

稍早，油價受到以色列和哈馬斯之間有可能達成釋放人質協議的壓力，達成協議有可能令該地區的衝突局勢出現緩和。同時，美國通膨維持高檔的跡象，包括衡量美國勞動力成本的一項廣泛指標加速上升，也不利於原油需求前景。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國2月原油產量從1月的每日1,258萬桶增至每日1,315萬桶，創下2021年10月以來的最大月增幅。與此同時，2月出口量從1月的每日405萬桶攀升至466萬桶。

黃金方面，金價周二下滑逾1%至一周低點，受美元和美國公債殖利率上揚影響。

現貨金價4月30日收盤下跌2.12%，至每英兩2,286.25美元；美國黃金期貨收低2.3%，至2,302.9美元。

金價本月迄今已上漲2.8%，在4月初曾創下2,431.29 美元的歷史新高。

油價 金價

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