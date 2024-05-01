這家日本百年老店要裁員10% 約4,000人將丟飯碗

住友化學在4月最後一天宣布，將於2025年3月底前，在全球裁員約4,000人，約占總員工數的10%。該公司同時下修上年度的業績表現。

這家已有110年歷史的日本企業，上一年度（截至2024年3月31日）的淨損達到3,120億日圓，超出該公司先前預測的2,450億日圓，也比彭博預估的虧損2,510億日圓還慘；上年度的營業損失，也由先前預測的2,850億日圓暴增至4,890億日圓，至於淨銷售為2.45兆日圓，低於上次預測的2.48兆日圓，同樣也不及市場預期的2.49兆日圓。住友化學並表示，上季將有近1,809億日圓的減損損失，是與住友製藥相關。

不過本年度有望由虧轉盈，淨利可望達200億日圓，雖仍低於市場預估的335.4億日圓，營業利益有望達700億日圓，超越市場預期的567.8億日圓；淨銷售也可望增加到2.67兆日圓，且優於市場預期的2.62兆日圓。