COP28以來最大創舉 G7允2035年前淘汰燃煤

英國能源安全與淨零部長鮑維四月廿九日接受義大利電視台Class CNBC訪問時透露，七大工業國集團（G7）成員國部長已同意最晚二○三五年前要逐步淘汰燃煤發電。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，G7各國能源、環境與氣候部會首長近日在義大利杜林舉行會談至四月卅日。鮑維說，各方確實同意在二○三○年代上半逐步淘汰燃煤，堪稱歷史性協議，是去年聯合國氣候峰會COP28未達成的創舉。

鮑維並說，G7先進國家承諾淘汰燃煤，對全世界釋出訊號，「相當了不起」。CNN向英國能源安全與淨零部求證消息時，被告知可參照前述訪談。美國國務院婉拒評論此事。

法新社四月廿九日報導引述一名歐洲消息人士透露，最新G7聲明草稿承諾在二○三○年代上半逐步淘汰現存能源系統中未減排的燃煤發電，或者依據可將暖化幅度控制在攝氏一點五度內的時程進行，配合各國淨零規畫。

今年G7輪值主席國義大利環境和能源安全部長弗拉廷稍早則說，二○三五年的期限是「假設」，各方技術上同意，但仍在處理政治面向。

歐洲氣候智庫Ember報告指出，當前G7各國燃煤發電占比共約一成六，除了日本的許多成員國均已建立逐步淘汰燃煤的國家計畫；去年日本燃煤發電占比約三成二，據稱在先前G7會議上一向阻擋淘汰燃煤相關議題進展。

煤在各類化石燃料中氣候汙染最嚴重。美國環境保護署四月下旬已宣布新規，將要求以二○三九年為期，燃煤電廠要能捕捉其所有氣候汙染，否則就得關閉。

氣候智庫E3G資深政策顧問彼得森說，美國剛提出新規，G7這次承諾意味美國進一步確認燃煤將更快退場，對日本來說也尤是進步，畢竟該國是唯一還未承諾脫離燃煤的G7成員。

Ember全球洞察項目主管瓊斯說，樂見美國、日本終於更明確表達意向，不過石油等其他化石燃料終究也應逐步淘汰。