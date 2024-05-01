Uniqlo母公司海外獵才 迅銷提升外籍高管占比

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）為拓展全球市場，計劃擴大招募海外人才，目標在2030年以前，讓集團80%的經理人員以及40%的高階主管，是外國籍人士。

日經亞洲指出，迅銷是第一家設定如此目標的日本企業。目前該集團核心營運基地在日本和美國，認為外國經理人員和高階主管是公司全球化大範疇營運的成功關鍵。截至2023年8月底，迅銷2,144名經理人員當中，已高達56%不是日本人，其中高階主管為外國人的占比為19%。

迅銷為了培訓未來的經理幹部，與亞洲和其他地區的大學合作，例如在印度與越南的六所學院建立關係，到目前已聘用約70名資訊科技專才與企管研究所畢業生。2019年時也已推出實習計畫，帶進外國學生到日本。

迅銷為了更能留住外國人才，2023年開始執行輪調方案，符合資格的員工，可以跨國或是跨部門轉調職務，豐富員工多元經驗，成為未來的領導人才。公司也提高員工薪資待遇，像是去年10月，調升中國大陸員工薪資約40%。