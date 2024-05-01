歐車三雄Q1營收衰退 高利率衝擊買氣 福斯、賓士、Stellantis銷量下滑

在利率仍處於高檔之際，買車需求降溫、成本攀升等因素，導致歐洲汽車大廠福斯（VW）、賓士、Stellantis上季銷量和營收均下滑。福斯30日盤中股價應聲下跌2.5%，賓士和Stellantis均重挫逾4%。

汽車買氣的疲軟不只影響大眾市場，高檔市場也受波及。如今各大車廠試圖維持價格穩定，認為隨著今年陸續推出新的車款，情況會有所改善。

Union Investment投資組合經理克羅寧韋爾格表示：「各家車廠陷入掙扎的原因或多或少都一樣。交車問題、利潤率承壓」；而「這些問題會持續存在，到底是消費者正在等待改版後的車款，還是需求面也出現某種程度的疲軟，後者仍有待確認。還要把高通膨、高物價、電動車買氣減弱的因素納入考量。」

福斯30日公布，上季銷量下滑2%，至210萬輛；整體營收減少1%，跌至755億歐元，營業利益更驟降20%至46億歐元。福斯在中國大陸遭遇當地車廠的競爭加劇。福斯財務長安特利茨告訴分析師，該公司第1季面臨「非常競爭的環境」。

福斯旗下的保時捷（Porsche）也因改款投資增加、中國大陸的高階車款需求下滑，上季銷量從去年同期的8.5萬輛，滑落至7.1萬輛；營業利益大減29%至12億歐元。

賓士同日公布，上季銷量下降8%至462,978輛，營收減少4%至358.7億歐元，經調整後的息稅前盈餘銳減34%，降至36億歐元。Stellantis上季銷量減少10%至133.5萬輛，營收則滑落12%至417億歐元。

儘管上季財報都不盡如人意，這三家車廠仍維持今年全年的獲利或銷量目標不變，看好今年新車款推出後帶動業績。

福斯計劃今年推出30款新車型，這可能也有助拉抬今年底前的銷量。