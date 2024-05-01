聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐車三雄Q1營收衰退 高利率衝擊買氣 福斯、賓士、Stellantis銷量下滑

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
高利率下因買車需求降溫、成本攀升等，導致福斯、賓士、Stellantis上季銷量和營收下滑。 （路透）
高利率下因買車需求降溫、成本攀升等，導致福斯、賓士、Stellantis上季銷量和營收下滑。 （路透）

在利率仍處於高檔之際，買車需求降溫、成本攀升等因素，導致歐洲汽車大廠福斯（VW）、賓士、Stellantis上季銷量和營收均下滑。福斯30日盤中股價應聲下跌2.5%，賓士和Stellantis均重挫逾4%。

汽車買氣的疲軟不只影響大眾市場，高檔市場也受波及。如今各大車廠試圖維持價格穩定，認為隨著今年陸續推出新的車款，情況會有所改善。

Union Investment投資組合經理克羅寧韋爾格表示：「各家車廠陷入掙扎的原因或多或少都一樣。交車問題、利潤率承壓」；而「這些問題會持續存在，到底是消費者正在等待改版後的車款，還是需求面也出現某種程度的疲軟，後者仍有待確認。還要把高通膨、高物價、電動車買氣減弱的因素納入考量。」

福斯30日公布，上季銷量下滑2%，至210萬輛；整體營收減少1%，跌至755億歐元，營業利益更驟降20%至46億歐元。福斯在中國大陸遭遇當地車廠的競爭加劇。福斯財務長安特利茨告訴分析師，該公司第1季面臨「非常競爭的環境」。

福斯旗下的保時捷（Porsche）也因改款投資增加、中國大陸的高階車款需求下滑，上季銷量從去年同期的8.5萬輛，滑落至7.1萬輛；營業利益大減29%至12億歐元。

賓士同日公布，上季銷量下降8%至462,978輛，營收減少4%至358.7億歐元，經調整後的息稅前盈餘銳減34%，降至36億歐元。Stellantis上季銷量減少10%至133.5萬輛，營收則滑落12%至417億歐元。

儘管上季財報都不盡如人意，這三家車廠仍維持今年全年的獲利或銷量目標不變，看好今年新車款推出後帶動業績。

福斯計劃今年推出30款新車型，這可能也有助拉抬今年底前的銷量。

福斯 電動

延伸閱讀

電動車銷量看漲2成 歐、美充電站不足恐成普及阻礙

影／賓士「89神車」停在洗車場不洗 蘆洲警好奇查到2個通緝犯

快來試駕體驗賓士電動車！台灣賓士打造『Mercedes-Benz FUN電星樂園』

賓士貓被撿回珠寶店變「王牌銷售員」客人一來就爬上肩施壓：沒買東西不准走喔

相關新聞

歐元區經濟擺脫衰退了 上季GDP成長0.3% 一年半來最大增幅

歐元區前四大經濟體的第1季成長率，均優於預期，帶領歐元區擺脫衰退。而且通膨持穩，更強化了歐洲央行（ECB）在6月動手降息...

蘋果攻AI 狂挖Google人才 至少招手36人跳槽

英國金融時報（FT）調查發現，蘋果（Apple）正積極布局於人工智慧（AI）模型和產品，準備向其他科技巨人發動反攻，除了...

這家日本百年老店要裁員10% 約4,000人將丟飯碗

住友化學在4月最後一天宣布，將於2025年3月底前，在全球裁員約4,000人，約占總員工數的10%。該公司同時下修上年度...

G7成員國達成協議 2035終結燃煤發電

七國集團（G7）成員國能源部長已達成一項歷史性協議，最晚將在2035年前關閉燃煤發電廠，朝擺脫化石燃料邁出重要一步。

日本阻貶日圓 動用350億美元

根據路透和彭博資訊的分析，日本官員29日當天可能動用約5.5兆日圓（350億美元），進場干預匯市，使日圓止貶回升。但外匯...

Q1黃金需求 八年同期新高

今年首季全球黃金需求躍增，寫下八年來最高第1季紀錄，主要受到各國央行持續大量購買、地緣政治和經濟不確定性引發的避險需求，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。