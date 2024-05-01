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Q1黃金需求 八年同期新高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

今年首季全球黃金需求躍增，寫下八年來最高第1季紀錄，主要受到各國央行持續大量購買、地緣政治和經濟不確定性引發的避險需求，以及活躍的場外交易（OTC）所推動。

世界黃金協會（WGC）30日報告指出，上季全球黃金需求年增3%至1,238公噸，為2016年以來最強勁的第1季表現。此外，由於地緣政治和經濟不確定性推動避險需求、OTC市場投資熱絡、各國央行持續購買，且亞洲買家需求旺盛，金價於3至4月大幅揚升，推動上季平均價格攀抵每英兩2,070美元的紀錄高點。

WGC報告顯示，2022至2023年積極購買黃金的全球央行，今年首季購買量比一年前增加1%至290公噸，較五年單季平均更增加了69%，也是自2000年有紀錄以來增持量最高的第1季。其中中國大陸為最大買家，印度次之。

各國央行已成日益重要的黃金買家。儘管美元走強和利率前景變化，通常會打擊黃金買氣，但過去二個月央行購買量仍迭創新高。WGC預測，今年各國央行的購買量將較去年的1,037.4公噸略為減緩，但仍將高於2022年前的水準。

儘管金價高漲，亞洲實體黃金需求仍然增長，上季金條和金幣投資增加3%至312公噸。

避險 金價 黃金

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