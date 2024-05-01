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日本阻貶日圓 動用350億美元

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

根據路透和彭博資訊的分析，日本官員29日當天可能動用約5.5兆日圓（350億美元），進場干預匯市，使日圓止貶回升。但外匯交易商警告，基於經濟基本面仍對日圓不利，因此日本政府必須一再干預，才能提振日圓，否則只是給投機客提供加碼空單的機會。

日圓對美元匯率29日在亞洲早盤貶破160，一度觸及34年低點160.17，不久後大幅回升到154.54，引發市場猜測日本官方已對日圓重貶失去耐心，轉而進場支撐日圓。今年來日圓對美元匯率已貶值約10%，在G10貨幣中貶幅最大。

匯市交易商與策略專家表示，日本政府面臨的問題是，任何干預行動都可能需要持續進行，目前尤其如此，因為美國聯準會（Fed）有意維持高利率更久，使美元更具吸引力。

野村國際公司外匯專家宮入祐介表示，「除非總體經濟情勢改變，否則短期內日圓即將重回160低點」。並表示，29日的日圓走勢顯示「市場並不太害怕與日本財務省對作」。

財務省主管外匯事務次官神田真人仍未鬆口官方是否進場干預；他表示，任何由投機所引發的外匯動盪，將對經濟造成不利影響，將採取行動反制匯率動盪。

日圓 日本 美元匯率

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