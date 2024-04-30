外匯交易商示警：日本當局須持續干預 否則難以阻貶日圓

根據路透和彭博資訊的分析，日本官員29日當天可能動用約5.5兆日圓（350億美元），進場干預匯市，使日圓止貶回升。但外匯交易商警告，基於經濟基本面仍對日圓不利，因此日本政府必須一再干預，才能提振日圓，否則只是給投機客提供加碼空單的機會。

日圓對美元匯率29日在亞洲早盤貶破160，一度觸及34年低點160.17，不久後大幅回升到154.54，引發市場猜測日本官方已對日圓重貶失去耐心，轉而進場支撐日圓。今年來日圓對美元匯率已貶值約10%，在G10貨幣中貶幅最大。

匯市交易商與策略專家表示，日本政府面臨的問題是，任何干預行動都可能需要持續進行，目前尤其如此，因為美國聯準會（Fed）有意維持高利率更久，使美元更具吸引力。

野村國際公司外匯專家宮入祐介表示，「除非總體經濟情勢改變，否則短期內日圓即將重回160低點」。他並表示，29日的日圓走勢顯示「市場並不太害怕與日本財務省對作」。

財務省主管外匯事務次官神田真人至今仍未鬆口官方是否進場干預；他表示，任何由投機所引發的外匯動盪，將對經濟造成不利影響，且他將採取適當行動來反制這類匯率動盪。

美元兌日圓30日在156.5附近徘徊。花旗分析團隊預測，日圓將在1美元兌155~160日圓區間內波動。

日圓已連續走貶四個月。由於日本銀行上周維持利率不變，且並未暗示將約束購債行動，因而引發新一波的日圓賣壓。另一方面，市場預期Fed要到今年第4季才會降息。

分析師指出，日本政府這種即興式的干預，只會短暫影響匯率走勢；如果日銀及財務省有意進一步阻貶日圓，日銀必須改變政策指引，暗示將縮減購債金額以及升息路徑。

Fed本周會議的政策指引將偏向「鷹派」，周五公布的4月就業數據預料仍顯示勞動市場相當熱絡，這些都使日本政府的阻貶之役將更加難打。

分析師指出，干預行動的最大錯誤，在於得不到政策面的支持。因此干預行動反而是給投機客一項大禮，可以趁機加碼日圓空單。