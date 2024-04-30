聽新聞
test
0:00 / 0:00

外匯交易商示警：日本當局須持續干預 否則難以阻貶日圓

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
根據路透和彭博資訊的分析，日本官員在4月29日當天可能動用約5.5兆日圓（350億美元），進場阻貶日圓。路透
根據路透和彭博資訊的分析，日本官員在4月29日當天可能動用約5.5兆日圓（350億美元），進場阻貶日圓。路透

根據路透和彭博資訊的分析，日本官員29日當天可能動用約5.5兆日圓（350億美元），進場干預匯市，使日圓止貶回升。但外匯交易商警告，基於經濟基本面仍對日圓不利，因此日本政府必須一再干預，才能提振日圓，否則只是給投機客提供加碼空單的機會。

日圓對美元匯率29日在亞洲早盤貶破160，一度觸及34年低點160.17，不久後大幅回升到154.54，引發市場猜測日本官方已對日圓重貶失去耐心，轉而進場支撐日圓。今年來日圓對美元匯率已貶值約10%，在G10貨幣中貶幅最大。

匯市交易商與策略專家表示，日本政府面臨的問題是，任何干預行動都可能需要持續進行，目前尤其如此，因為美國聯準會Fed）有意維持高利率更久，使美元更具吸引力。

野村國際公司外匯專家宮入祐介表示，「除非總體經濟情勢改變，否則短期內日圓即將重回160低點」。他並表示，29日的日圓走勢顯示「市場並不太害怕與日本財務省對作」。

財務省主管外匯事務次官神田真人至今仍未鬆口官方是否進場干預；他表示，任何由投機所引發的外匯動盪，將對經濟造成不利影響，且他將採取適當行動來反制這類匯率動盪。

美元兌日圓30日在156.5附近徘徊。花旗分析團隊預測，日圓將在1美元兌155~160日圓區間內波動。

日圓已連續走貶四個月。由於日本銀行上周維持利率不變，且並未暗示將約束購債行動，因而引發新一波的日圓賣壓。另一方面，市場預期Fed要到今年第4季才會降息。

分析師指出，日本政府這種即興式的干預，只會短暫影響匯率走勢；如果日銀及財務省有意進一步阻貶日圓，日銀必須改變政策指引，暗示將縮減購債金額以及升息路徑。

Fed本周會議的政策指引將偏向「鷹派」，周五公布的4月就業數據預料仍顯示勞動市場相當熱絡，這些都使日本政府的阻貶之役將更加難打。

分析師指出，干預行動的最大錯誤，在於得不到政策面的支持。因此干預行動反而是給投機客一項大禮，可以趁機加碼日圓空單。

Fed 外匯 日本 聯準會

延伸閱讀

真的出手了？ 路透：日本可能在4月29日動用5.5兆日圓干預匯市

相關新聞

經濟學家伊爾艾朗點出 未來一年攸關美國經濟成敗3大風險

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說，未來一年美國經濟軟著陸的機率仍很大，但這將取決三個關鍵因素，...

Q1全球黃金需求寫8年來最高同期紀錄 狂掃貨的買主是他們

今年首季全球黃金需求躍增，寫下八年來最高第1季紀錄，主要受到各國央行持續大量購買、地緣政治和經濟不確定性引發的避險需求，...

減重藥需求不減…禮來全年營收預估調高20億美元 股價勁揚

美國藥廠禮來公司（Eli Lilly）旗下減重藥需求強勁，30日上修全年營收預測，推升股價盤中上漲6%。

馬斯克推遲印度行後突訪中國 印媒不滿喊「震驚」

億萬富豪馬斯克最近取消印度行程後，突然造訪中國，顯然是為了當地市場，這令印度感覺被冷落，印媒標題寫道：「這是道德低劣或純...

外匯交易商示警：日本當局須持續干預 否則難以阻貶日圓

根據路透和彭博資訊的分析，日本官員29日當天可能動用約5.5兆日圓（350億美元），進場干預匯市，使日圓止貶回升。但外匯...

美國Q1就業成本指數升幅高於預期 Fed將更偏向鷹派

美國勞工部30日公布第一季就業成本指數（ECI）大幅上升1.2%，高於預估，顯示工資上升壓力加重，通膨可能進一步上升，令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。