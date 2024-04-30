英商貿副大臣：未規劃與中國簽訂自由貿易協議

主責貿易政策的英國商業暨貿易副大臣韓斯今天在國會重申政府立場，指出英國沒有與中國簽訂自由貿易協議（FTA）的計畫。

至於英國政府對中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的立場，韓斯（Greg Hands）重申，英國強力支持「奧克蘭原則」（Auckland Principles）。

「奧克蘭原則」是去年在紐西蘭擔任CPTPP輪值主席國期間議定，規範新入會案的審議，其3大原則為申請加入的新經濟體必須有意願、有能力符合CPTPP的高標準；歷來遵循貿易規範與承諾的紀錄良好；以及取得CPTPP既有成員共識。

CPTPP入會申請案採「共識決」。根據「奧克蘭原則」，CPTPP開放任何可望符合上述要求的「經濟體」申請加入。

韓斯今天強調，CPTPP是標準「非常、非常高」的自由貿易協議，英國同樣歷經高標準檢驗。

英國去年7月簽署CPTPP入會議定書。隨著英國及其他CPTPP既有成員經濟體陸續完成國內立法及批准程序，英國的入會協定預計今年底前生效實施。在此之前，英國政府一向避免就個別新入會申請案公開發表意見。

中國、台灣在2021年9月先後申請加入CPTPP。

韓斯今天接受國會下議院商貿委員會質詢。主席伯恩（Liam Byrne）詢問，前首相梅伊（Theresa May）及強生（Boris Johnson）曾提到與中國協商簽訂FTA的可能性，英國政府如今立場為何。韓斯迅速果斷回應，英方沒有相關規劃。

英中於1986年簽訂雙邊投資協定（BIT），但中國與美國是唯二未與英國簽訂FTA的前25大貿易夥伴。

儘管部分商業界人士認為有必要對與中國簽署FTA持開放態度，至少自2021年起，英國政府即數次表態，沒有與中國協商簽訂FTA的計畫。

英國政府指出，現階段對中貿易政策重點為減少英國企業進入中國市場的障礙、促進中國市場的開放與自由化。

同時，英國未規劃與中國重新協商或取消BIT。

在2021年發布的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review），英國政府將中國定義為「英國經濟安全面臨的最重大國家級威脅」。