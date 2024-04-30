印度香料製品含致癌物遭星港下架 澳洲考慮是否回收

澳洲食品安全機構今天表示，正蒐集由印度公司MDH和Everest銷售、可能遭到汙染的混合香料製品相關資訊，以決定是否回收商品。這是相關商品遭到加強審查的最新案例。

路透社報導，香港本月下架3款MDH混合香料製品以及Everest一款用於咖哩魚的混合香料製品。新加坡也通報因驗出高濃度的環氧乙烷，下令回收Everest同款產品。環氧乙烷不可食用，長期曝露於其中有致癌風險。

澳洲紐西蘭食品標準局（Food Standards AustraliaNew Zealand）在聲明中指出：「我們正致力向國際同僚及聯邦、州和領地食品執法機構了解這個問題，以確認澳洲是否有採取進一步行動的必要。」

聲明表示，相關行動可能包括回收產品，並強調「在澳洲銷售食品禁止使用環氧乙烷」。

MDH和Everest尚未回應路透社的置評請求。兩家公司曾表示，自家產品安全無虞。這兩個品牌是印度最受歡迎的香料品牌之一，兩家產品也在歐洲、亞洲和北美巿場售銷。

美國食品暨藥物管理局（FDA）26日表示，正就此事蒐集額外資料。印度當局近期已對兩家業者的工廠實施檢查。

美國2019年曾因驗出沙門氏菌而回收數批MDH一款產品。美國食品暨藥物管理局去年也因相同理由而回收2款Everest混合香料製品。

印度是全球最大香料出口、消費和生產國，MDH和Everest在印度是數一數二大生產商。市調機構ZionMarket Research估計2022年相關產值達104億4000萬美元。印度政府表示，印度2022-23會計年度相關商品出口總值為40億美元。