LINE個資外洩被要求檢討韓資 日韓關係影響受矚

通訊軟體LINE去年發生個資外洩問題，日本政府要求就LINE檢討與韓企NAVER之間的資本關係，外界憂心可能影響日韓外交關係。

日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LYCorporation）由日本軟銀（Softbank）及南韓NAVER合資法人A Holdings持股65%，兩家公司分別對A Holdings持股5成。韓媒報導多稱這次日本政府對LINE雅虎下達的行政指導，意圖施壓使NAVER放棄對LINE雅虎的經營權。

南韓外交部日前強調「不容許針對韓國企業的歧視措施」的立場，表示會就此確認NAVER方的意見，必要時與日方溝通；今天再次向媒體表示，目前正與NAVER進行密切溝通，會尊重NAVER的要求並提供協助。

LINE去年10月發生大規模個資外洩事件，受影響用戶估達到51萬以上，其中也包括台灣用戶；調查報告指出，主因部分系統與NAVER Cloud共用，NAVER Cloud先受到駭客攻擊、感染病毒後，LINE雅虎內部系統也遭駭，連帶影響LINE用戶個資外洩。

日本總務省今年3月兩度對LINE雅虎進行行政指導，要求完全分離NAVER Cloud與LINE雅虎的身分驗證基礎架構等資安技術改善，並重新檢討「與NAVER的投資關係」。

雖然南韓科技部認為日本政府的行政指導與外交關係無關，但外界仍憂心這次事件可能影響日韓關係。LINE在日本、台灣、泰國等都有大量用戶，在日本每月至少使用LINE一次以上的用戶更達到9600萬，被稱為國民通訊軟體，因此更受政府重視。

韓媒New1引述業界人士報導，國內代表性通訊軟體公司是由日韓企業共同經營這點，可能引發日本政府疑慮，雖然行政指導並無法律強制力，但就日媒報導，日本軟銀已開始準備向NAVER收購更多A Holdings股份。

韓媒將這次狀況與美國針對中國TikTok資安問題的措施做類比，更受關注的是，日本這次措施是針對盟友。業界人士指出，這次事件顯示南韓在美中經濟安保戰中也無法倖免，南韓政府有必要對各國可能採取的平台保護措施預先準備對策。