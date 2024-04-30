三星唱旺下半年記憶體與智慧手機市場 展望聚焦AI

南韓三星電子上季獲利優於預期，主因為人工智慧（AI）熱潮提振多款記憶體晶片產品需求，及智慧手機熱銷。該公司預期，本季用於AI、傳統伺服器與儲存裝置的記憶體產品需求將成長，智慧手機需求季比雖將下滑，但下半年將持續回升。

三星電子第1季淨利年比成長329%至6.75兆韓元，營業利率飆增931%到6.62兆韓元，營收躍增12.8%至71.9兆韓元，都高於市場預期。

三星電子在財報說明會先談到的議題，便是旗艦Galaxy S24系列智慧手機銷售暢旺、以及記憶體半導體價格上漲，並且大幅聚焦於AI需求，包括生成式AI對記憶體晶片需求的提振、以及AI功能帶動智慧手機銷售。

晶片部門一年多來首度轉盈，將聚焦AI產品

涵蓋半導體事業的裝置解決方案（DS）部門營業利益為1.91兆韓元，為2022年第4季以來首度轉盈，營收季增6.7%至23.14兆韓元，優於預期。

三星在提到記憶體晶片部門時，對生成式AI需求熱潮寄予厚望。記憶體晶片部門執行副總裁Jaejune Kim表示，由於市場預期價格將持續上漲，上季記憶體晶片訂單增加，主要由生成式AI的需求帶動，AI伺服器和雲端服務將持續推升三星記憶體的需求，中國大陸智慧手機製造商也將延續裝置記憶體的需求。

不過，三星電子在討論上季記憶體事業表現時，未提及高頻寬記憶體（HBM），只提到「DDR5及生成式AI儲存產品的需求穩健」。

展望本季記憶體市場展望，三星電子預期用於AI、傳統伺服器與儲存裝置的產品需求將成長，行動記憶體晶片需求則將因大客戶通路進貨而維持穩定，但客戶庫存已增加，可能抑制下半年成長幅度；個人電腦（PC）客戶則可能受到季節性因素影響，在下半年新產品上市前，先調整庫存。

三星電子預期，記憶體晶片的需求將集中在伺服器與儲存產品，因此將配置更多資源於伺服器和儲存裝置，而非PC與行動裝置。

上季資本支出季比趨緩，但快於台積電

三星電子上季資本支出為11.3兆韓元（82億美元），其中9.7兆韓元（70億美元）將用於半導體事業，少於去年第4季整體資本支出的16.4兆韓元、及用於晶片事業的14.9兆韓元。

但彭博資訊估算，三星的資本支出成長率快於台積電。只是若台積電要達成全年資本支出至少280億美元的目標，可能要在年底前加速支出。

晶圓代工銷售維持疲軟，估整體市場成長有限

上季晶圓代工事業銷售依然疲軟，但拜有效管理之賜，營業損失減少，預期今年營收將季增二位數百分比，因客戶庫存調整陸續告終、產能利用率改善隨市況逐步復甦。

三星電子表示，目前已完成開發2奈米製程的設計基礎設施，準備把4奈米製程應用於3D積體電路，以提高先進技術的競爭力。該公司今年也將量產環繞式閘極（GAA）架構的第二代3奈米製程技術，並改善2奈米技術的成熟度，以擴增AI和高效運算（HPC）等高成長應用的訂單

晶圓代工事業群副總裁Taejoong Song說，晶圓代工市場的成長有限。此前台積電也已小幅下調整體晶圓代工事業的展望。

本季智慧手機需求將季減，寄望AI功能與新款摺疊機

包含智慧手機與家電事業的裝置體驗（DX）部門貢獻多數營業利益，達4.07兆韓元，特別是智慧手機事業銷售就占2.5兆韓元，銷售為33.5兆韓元。

受季節性因素影響，三星電子預期本季智慧手機需求將季比下滑，基調類似台積電的展望。

行動體驗部門副總裁Daniel Araujo說，上季共賣出6,000萬支智慧手機、700萬台平板電腦，預期今年智慧手機和平板電腦市況將扭轉去年的萎縮局面。他表示，消費者對Galaxy AI功能的反應很正面，未來將把Galaxy AI功能擴及現有的旗艦產品，以達成全年智慧手機銷售成長。

而且，三星電子夏季將推出Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Flip 6等摺疊機、及智慧戒指Galaxy Ring，有望再提振下半年獲利。南韓產業人士預期，三星7月初將在巴黎奧運登場之前，在巴黎舉行Unpacked發表會，推出Galaxy Z系列新機。

三星電子上季裝置的平均售價為336美元，高於往常的不到300美元，顯示持續走向高價化，雖然還是不如蘋果的遠高於700美元。