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三星上季獲利好到「十級跳」 預期AI帶旺下半年需求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子公布上季營業利益跳增十倍，反映記憶體價格回升與AI帶動高附加價值型產品的需求。路透
三星電子公布上季營業利益跳增十倍，反映記憶體價格回升與AI帶動高附加價值型產品的需求。路透

三星電子公布上季營業利益跳增十倍，因為部分拜AI熱潮所賜，帶動記憶晶片價格自慘烈的谷底急遽回升。三星表示，預期下半年來自AI的需求維持強勁。

回顧1月至3月的一季，三星電子營業利益年比激增931%至6.69兆韓元，高於一年前同期的6,400億韓元，高於分析師預期的5.63兆韓元；上季營收成長13%至17.9兆韓元。

三星電子30日在聲明中表示：「公司寫下71.92兆韓元合併營收，是因旗艦的Galaxy S24智慧手機銷售強勁與記憶體價格較高所致。營業利益增加至66.1兆韓元，是因為記憶體事業抓住高附加價值產品的需求而重返獲利。」

有利的財報消息帶動三星股價30日盤初大漲2.1%，高於韓股大盤的0.7%漲幅。

三星正試圖逆轉過去長達一年由全球經濟不確定性引發的頹勢。在2023年，三星整體營業利益崩跌至15年低點，因半導體部門寫下14.9兆韓元的虧損。不過，隨著ChatGPT帶動的AI熱潮拉動晶片需求，市況逐漸回溫。

三星晶片部門上季營業利益1.91兆韓元，是連續四季虧損後轉盈。三星表示，第1季記憶體晶片銷售與去年同期相比幾乎增加一倍，「在2024下半年，營運環境預期維持有利，主要是生成式AI的需求維持強勁，儘管面臨與總體經濟趨勢和地緣政治問題相關的動盪持續。」

以長期而言，三星正試圖在擴張中的高頻寬記憶體（HBM）市場追上競爭同業SK海力士。HBM可用來與輝達（Nvidia）AI加速器結合進行優化。海力士上周公布上季寫下2010年來最快營收成長，原因是整體記憶體需求呈現穩定成長，且DRAM和NAND市場都有二位數的價格漲幅。

儘管看好AI帶動下半年需求，但三星電子表示，市場對智慧手機的整體需求在第2季下滑，此外，預期晶圓代工市場在下半年的成長有限。三星表示，本月已開始量產最新、用於AI晶片組的HBM晶片，也就是8層的HBM3E，第2季會開始生產12層的產品。

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