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馬斯克財富過去五天狂增1.2兆元 特斯拉股價滿血復活

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 美聯社
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 美聯社

根據彭博億萬富豪指數，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的身價過去五天狂增373億美元（1.2兆台幣）。這是他自2022年3月以來，最大的財富淨值單周成長，在這次回漲之前，馬斯克的財富淨值掉到近一年的最低點。

特斯拉股價周一（29日）出現三年多來最大單日上漲，收盤飆漲15.31%至每股194.05美元，原因是傳出馬斯克由中國官方得到原則許可，讓特斯拉的輔助駕駛系統可以布局到中國這個全球最大的汽車市場。另外，特斯拉上周宣布，最快今年要推出平價車款，減緩市場對獲利的疑慮，也拉抬了股價。

馬斯克單單在周一，財富就增加185億美元，目前身價來到2,015億美元，在彭博億萬富豪榜中排名全球第三，已經非常接近追上第二名的亞馬遜創辦人貝佐斯。上周特斯拉上漲那波，已助馬斯克超越Meta執行長祖克柏；現在彭博億萬富豪榜第一名是法國路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。

馬斯克2022年同意以440億美元買下推特（現已改名X）後，身價就經常出現驟跌，告別2020年和2021年令人咋舌的上漲。

52歲的馬斯克主要財富是他擁有的特斯拉股權，外加他在太空公司SpaceX以及社群平台X的持股。

最近股價大反彈之前的一年當中，特斯拉大部分的時間是標普500成分股中表現最差的股票。特斯拉調降車價，又令市場意外也出現交車量下滑。另據富達藍籌成長基金（Fidelity Blue Chip Growth Fund）3月對馬斯克的社群平台X估價，自從馬斯克兩年前買下後，X的價值已經跌掉73%。

X 特斯拉 馬斯克

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