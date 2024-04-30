市場：干預日圓 官方出手了

日圓匯價29日逆轉在亞洲早盤走貶行情，午盤時突然從34年低點暴衝猛升，盤中最高最低落差超過5日圓，引發市場揣測日本當局為提振本國貨幣可能已出手干預，但迄今官方仍不願置評。

日圓兌美元29日稍早重貶1.16%，至160.17日圓，跌破160整數大關為1990年來首見，但中午過後開始急升，一度升值2.39%到154.54日圓兌1美元，之後漲幅收斂，但仍維持在1%左右。交易商揣測可能是匯市遭到干預，儘管財務省負責外匯事務的財務官神田真人表示不予置評，但道瓊社引述消息人士指出，是日本銀行（央行）進場干預。

日本財務省近幾周不斷警告，如果交易太過動盪，將隨時待命進場支撐日圓。

駐雪梨的市場分析師賽卡摩爾說，「日本央行進行干預的所有特徵都已具備，何況時機正好」。日本29日適逢國定假日，交易清淡，央行選在此時砸錢能獲得更好的效果。

美國銀行（BofA）策略師在報告中表示，如果日本財務省希望匯價維持155日圓兌1美元以上，並爭取時間直到日本央行升息為止，可能必須持續進行干預才能見效。

美國聯準會（Fed）本周將公布利率決策，市場幾乎已認定Fed將繼續按兵不動，讓目標利率區間維持在5.25%~5.5%的高檔。但市場預期，日本央行要到今年第3季才會升息。兩位美銀策略師說，日圓疲軟可能不足以改變央行貨幣政策。美元上行壓力很可能維持到第3季。

目前還沒有確切證據證明干預，不過，交易劇烈波動可能說服投機者解除一些近來對日圓走勢的巨額押注。

日本央行上周表示，金融狀況仍將保持寬鬆，但決策者一再警告，如果日圓貶值幅度過大且過快，不會袖手旁觀。本月稍早，日本財務大臣鈴木俊一也向美國財政部長葉倫表達了對日圓貶值的擔憂，市場參與者認為，這已為干預奠定了基礎。