美今年不降息可能性提高

美國聯準會何時啟動降息，攸關強勢美元將持續多久，受到通膨降溫不如預期影響，彭博資訊分析，聯準會內部討論正開始從今年要降息多少次，轉向今年全年是否應該要降息。金融時報社評則指出，目前市場賭美國利率仍將居高，但其他國家即將降息，投資人選擇美元以謀取較高的報酬率，並對美國超強的經濟成長下注，如此一來美元升勢將會更強，並對全球經濟帶來諸多風險。

聯準會在美東時間五月一日結束政策會議時，預期決策官員將把利率維持在百分之五點二五至百分之五點五的廿多年高點不變，焦點將轉向主席鮑爾在會後記者會的談話。雖然聯準會官員已經暗示延後降息，但今年可能都不降息的實際可能性正在提高。

交換合約交易人士現在預期聯準會今年只會降息一次，遠低於年初時預期的六次。聯準會將在六月十一至十二日的會議提出利率預測；在此之前，官員在三月的會議預期今年會降息三次。

聯準會預期今年降息時間一再延後、降息幅度也縮小，四月以來美元對主要貨幣匯率指數衝到半年來新高，韓元對美元創歷史新低，日圓也貶破一六○；從歐元到人民幣等其他貨幣也都對美元走貶。

金融時報社評指出，第一，強勢美元改變貿易流向，可能使全球通膨死灰復燃。因為美元升值使美國民眾的購買力增強，讓美國消費者與企業能從其他國家買進更多產品。其次，貿易型態改變將干擾美國經濟。強勢美元使進口品更具吸引力，但對美國出口不利，導致貿易逆差持續擴大，不利拜登政府刺激製造業的大計以及十一月的選戰。

另一方面，也可能削弱美國擺脫中國供應鏈的效果，從而導致美中關係更加緊張，並使美國採取更多的關稅措施。美元強勢，加上中國物價疲軟，可能使中國產品充斥全球市場，尤其中國原本就具有價格競爭力的產品。

此外，美元升值也可能加重金融體系既有的壓力，特別是負債沈重的新興經濟體。國際貨幣基金總裁喬琪耶娃已經警告，強勢美元可能導致一連串的違約事件，可能向區域或全球擴散。