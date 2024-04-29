特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%

在特斯拉和蘋果的拉抬下，美股29日早盤上漲，但台積電ADR卻跌逾1%，同時投資人也持續對本周稍晚即將公布的美國聯準會（Fed）利率決策保持謹慎。

道瓊工業指數29日早盤上漲116點，或0.3%；標普500指數和那斯達克綜合指數則分別漲0.4%和0.5%；費城半導體指數跌0.4%。

特斯拉28日表示，在通過中國大陸對汽車數據安全的四項檢測要求後，北京當局已解除對該公司車輛的限制。這提高了對特斯拉的全自動駕駛輔助（FSD）系統短期內將可輸陸的預期，特斯拉29日早盤大漲12%。

蘋果29日早盤則上漲3.2%，因為彭博資訊報導，蘋果正和OpenAI討論在iPhone手機上導入生成式人工智慧（AI）科技。另外，Bernstein將蘋果股票評級上調至「優於大盤」（Outperform）。

市場焦點接下來將轉移到5月1日的Fed利率決策，3日的美國就業報告也可能定調近期的市場走向。