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去年被抓包藉此洗錢...大陸人去新加坡開家族辦公室變少了

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
新加坡去年破獲一樁規模逾22億美元的洗錢案，自那之後大陸人士到該國開辦家族辦公室的速度已放慢。歐新社
新加坡去年破獲一樁規模逾22億美元的洗錢案，自那之後大陸人士到該國開辦家族辦公室的速度已放慢。歐新社

新加坡政府去年破獲的一樁數十億美元規模洗錢案，和加強對開辦家族辦公室的申請者的審查後，中國大陸籍人士已顯著放慢在當地開辦家庭辦公室的速度。

南華早報報導，新加坡警方去年8月破獲一樁規模超過30億星元（22億美元）的洗錢案，並逮捕了十名在中國大陸出生的嫌犯。這起案件的部分嫌犯與該國數量多達約1,400家單一家族辦公室有關。

新加坡法律事務所Dentons Rodyk營運長暨資深合夥人劉家銘表示，這些家族辦公室中有大約10%管理的是大陸籍人士的資產，這個比率預料未來不會有太大改變，但在新加坡提高對管理資產的要求後，增長的速度已確實放慢。

不過，新加坡似乎並不打算放棄扶植家族辦公室。該國2月宣布，將把部分提供給家族辦公室的減稅措施延長五年至2029年底。劉家銘表示，這代表新加坡承諾會繼續吸引和支持資金管理活動和私人財富管理。

除了加強監管外，業界人士表示，陸籍家族辦公室放緩的原因也包括房地產價格高漲，以及去年實施的提高外國買家印花稅。

新加坡 資產

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