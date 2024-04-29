歐盟再出招 加強管制蘋果iPadOS作業系統

歐盟執委會29日宣布，蘋果公司iPad的作業系統，符合數位市場法（DMA）下的守門人定義，這是蘋果的一大挫敗，因為經認定為守門人，需遵守更嚴格的新規範。

歐盟競爭執委薇絲塔格說，歐盟把iPadOS納入DMA的管理範疇，將確保市場保有公平和競爭。她說，調查顯示，即便iPadOS未滿足被認定為守門人的所有門檻，但鑒於它是許多企業觸及客戶的管道，仍將其視為守門人。

為此，蘋果有六個月的時間調整iPadOS，以遵守一系列新的義務和禁令，包括允許iPad用戶從其他管道下載應用程式（App），或得以移除預先安裝的App。若違反DMA，罰款可達全球年營收的10%。

在這之前，歐盟已盯上蘋果的iOS行動作業系統、App Store、以及Safari瀏覽器。

不過彭博行業研究（BI）認為，歐盟將iPadOS認定為守門人，對歐洲貢獻App Store的7%營收來說，不至於帶來太大壓力。iPad用戶遠少於iPhone用戶，而iOS系統已在DMA的規範之下。不過，此舉可能會把焦點放在預裝在iPad上的App，並提高鉅額罰款的風險。

蘋果29日盤前勁漲逾2%，主要是因Bernstein將蘋果的評級，從「與大盤持平」調升至「優於大盤」，目標價維持在195美元不變。Bernstein分析師認為，蘋果在中國大陸遭遇的疲軟，更像是「周期性而非結構性問題」。