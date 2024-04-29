華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高

華爾街多頭表示，只要全球經濟成長熱絡，則即使美國聯準會（Fed）完全不降息，仍有足夠的支撐力道使美股重返迭創新高的多頭行情。

在上周美股大漲之前，4月美股出現修正走勢，主因通膨持續高於預估，使投資人預期Fed降息幅度將大為縮小，及中東緊張升高。但上周標普500指數出現去年11月以來最大單周漲幅，再度奔向3月時的歷史高點。

目前許多投資人不確定4月美股回檔究竟只是打嗝，還是Fed延後降息可能使股市再度下跌。一些投資機構表示，投資人必須思考為何今年降息幅度會縮小；如果是因為經濟比預期更健康，則股市仍將震盪走高。

今年來投資人對全球經濟的信心增強，主因美國成長持續強韌，以及中國大陸最近出現復甦跡象；國際貨幣基金（IMF）4月上修全球經濟成長預估，彭博調查也顯示經濟學者預期歐元區明年經濟成長將轉強。

儘管美國第1季經濟成長率大幅下降，但需求仍然強韌。分析師指出，並不需要靠降息來提振美股人氣，短線回檔反而是健康現象。

BMO資本市場公司的分析指出，美股報酬率通常與公債殖利率高低呈現正相關。從1990年以來，當10年期公債殖利率超過6%的時期，標普指數的年均報酬率近15%；而當殖利率低於4%時，標普年均報酬率為7.7%；BMO投資策略長貝爾斯基指出，「這相當合理，因為公債殖利率低意味著經濟低成長，反之亦然」。

美國上市公司第1季業績也相當良好。已公布財報的大企業中，81%的業績優於預期；企業盈餘比一年前增加4.7%，優於預期的3.8%。彭博情報部門的調查顯示，2024年標普500大企業獲利將增加8%，2025年將再增加14%，遠優於去年表現。摩根士丹利經理人史利蒙表示，如果今年完全不降息，則明年企業獲利可能更強；基於投資人會向前看，因此美股仍將上漲。

美國銀行（BofA）專家指出，即使不降息，經濟繁榮將繼續支持美股；最大的危險是如果經濟減緩，但通膨仍然居高；「如果通膨黏著是因為經濟動能仍強，對股市未必是利空；但停滯性通膨卻不然」。