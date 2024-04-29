快訊

西門町熊一燒肉大火！當下顧客正用餐 排煙管整根燃燒救出6人

特斯拉排除「登陸」障礙 美股盤前飆漲10%

天有異象？湖南長沙天空「一秒變黑」 正中午卻暗如黑夜

華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
上周美股標普500指數出現去年11月以來最大單周漲幅，再度奔向3月時的歷史高點，一掃之前出現修正走勢的陰霾。路透
上周美股標普500指數出現去年11月以來最大單周漲幅，再度奔向3月時的歷史高點，一掃之前出現修正走勢的陰霾。路透

華爾街多頭表示，只要全球經濟成長熱絡，則即使美國聯準會（Fed）完全不降息，仍有足夠的支撐力道使美股重返迭創新高的多頭行情。

在上周美股大漲之前，4月美股出現修正走勢，主因通膨持續高於預估，使投資人預期Fed降息幅度將大為縮小，及中東緊張升高。但上周標普500指數出現去年11月以來最大單周漲幅，再度奔向3月時的歷史高點。

目前許多投資人不確定4月美股回檔究竟只是打嗝，還是Fed延後降息可能使股市再度下跌。一些投資機構表示，投資人必須思考為何今年降息幅度會縮小；如果是因為經濟比預期更健康，則股市仍將震盪走高。

今年來投資人對全球經濟的信心增強，主因美國成長持續強韌，以及中國大陸最近出現復甦跡象；國際貨幣基金（IMF）4月上修全球經濟成長預估，彭博調查也顯示經濟學者預期歐元區明年經濟成長將轉強。

儘管美國第1季經濟成長率大幅下降，但需求仍然強韌。分析師指出，並不需要靠降息來提振美股人氣，短線回檔反而是健康現象。

BMO資本市場公司的分析指出，美股報酬率通常與公債殖利率高低呈現正相關。從1990年以來，當10年期公債殖利率超過6%的時期，標普指數的年均報酬率近15%；而當殖利率低於4%時，標普年均報酬率為7.7%；BMO投資策略長貝爾斯基指出，「這相當合理，因為公債殖利率低意味著經濟低成長，反之亦然」。

美國上市公司第1季業績也相當良好。已公布財報的大企業中，81%的業績優於預期；企業盈餘比一年前增加4.7%，優於預期的3.8%。彭博情報部門的調查顯示，2024年標普500大企業獲利將增加8%，2025年將再增加14%，遠優於去年表現。摩根士丹利經理人史利蒙表示，如果今年完全不降息，則明年企業獲利可能更強；基於投資人會向前看，因此美股仍將上漲。

美國銀行（BofA）專家指出，即使不降息，經濟繁榮將繼續支持美股；最大的危險是如果經濟減緩，但通膨仍然居高；「如果通膨黏著是因為經濟動能仍強，對股市未必是利空；但停滯性通膨卻不然」。

美國 美股

延伸閱讀

全球經濟「不著陸 」可能性變大？安聯投信建議：聚焦「三方向」

凱基ETF 00945B 5月2日掛牌 預計7月開始配息

富蘭克林投顧：高品質複合債 防範投組下檔風險

Fed轉向討論今年是否不降息「降幾次」已成過去話題

相關新聞

英國金融時報點頭 報系新聞將用於訓練OpenAI模型

英國金融時報（FT）報導，該報社與ChatGPT開發商OpenAI達成協議，OpenAI將用金融時報的新聞資料庫，訓練人...

FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了陸電動車進口

英國金融時報引述最新分析報導，歐盟需要實施高達50%的關稅，才遏制得了中國大陸廉價的電動車輛湧入歐盟市場。

日圓狂貶！日本民眾直嚷出國「花不起」 黃金周擠爆國內景點

日本民眾曾經以愛出國旅遊聞名，但近年日圓狂貶，迫使日本民眾選擇以國內旅遊來迎接長長的黃金周假期。

大陸製造業3月獲利回落 但電子及汽車業首季獲利強勁

中國大陸製造業3月獲利從1-2月的高峰回落，比去年同期下降3.5%，遠遜於1-2月時4.3%的成長率。

彭博：特斯拉排除FSD登陸障礙 馬斯克訪陸立見成效

馬斯克突訪中國大陸似乎發揮立竿見影的成果，為特斯拉（Tesla）排除輔助駕駛系統進入中國大陸市場的兩道關鍵障礙。

WSJ：德國原本加強審查大陸投資計畫可能不了了之

德國原本計劃加強審查來自中國大陸的投資，如今又考慮打退堂鼓，可見在其他國家更加積極圍堵中國之際，與大陸關係錯綜複雜的德國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。