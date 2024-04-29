亞股普遍收紅 日圓貶破34年新低後回升

亞洲股市今天普遍收紅，追隨美股上週漲勢。另外，日圓對美元匯率大幅波動，在貶破34年新低後快速回升，引發市場推測，日本當局可能自2022年底以來再次干預匯市。

法新社報導，日本正值國定假日，流動性稀薄，日圓早盤走勢震盪，跌至160.17兌1美元，此跌勢引發市場對於日本當局將干預匯市阻止日圓走貶的猜測。隨後，日圓回升至155.05兌1美元。

日圓反彈後，市場上謠傳可能是日本政府和日銀（日本央行）終於出手干預了。日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人對此不予置評。

在日銀上週會議拒絕進一步收緊貨幣政策後，日圓再次面臨貶值壓力。日本官員一再表示，如果匯率劇烈波動，他們準備介入，投機者是關鍵問題。

不過，對於日本自2022年底以來首次干預匯市會產生多大影響，觀察家持懷疑態度。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出：「由於宏觀基本面不支持貨幣政策立場突然轉鷹，預期干預措施會有持續影響的人，可能會大失所望。」

在微軟（Microsoft）及谷歌（Google）母公司Alphabet財報優於預期推動下，科技巨頭股價反彈，美股3大指數上週五齊揚，其中那斯達克指數上漲2%。

在美股漲勢帶動下，亞股今天普遍收紅。香港股市連6升，上海、雪梨、首爾、台北、馬尼拉、雅加達及威靈頓股市也上揚。