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地緣政治風險延續 美國 GDP 成長超出預期支撐油價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周因受到中東緊張局勢的支撐，但美國通膨數據使市場調整對於聯準會降息時程預期，帶動美債殖利率與美元走強，使油價漲幅收斂。以色列上周四（25日）加強了對拉法的空襲，並表示將從加薩南部城市撤離平民並發動全面攻擊，使市場擔憂中東局勢影響原油供應。

上周五美國通膨數據，美國通膨繼2月上漲2.5% 後，3月上漲2.7%，由於數據增幅符合市場預期，因此公布後殖利率並未持續向上，同時帶動股市反彈。美國財政部長珍妮特耶倫上周四表示，美國第1季GDP增速可能會上調，並且認為通膨將會放緩。路透社報導，受美國制裁的俄羅斯航運巨頭Sovcomflot（SCF）控制的貨運船在印度西部港口卸貨燃油，這表明該公司已恢復營運。

4月稍早美國官員訪問印度期間表示華府希望穩定全球石油供應，並且沒有要求印度削減俄羅斯石油進口，印度煉油商的消息人士表示，這番言論有助於打消疑慮；而印度恢復接收俄羅斯原油，可能使全球的供需狀況緩解。近期裂解價差、以及現貨-六個月遠期期貨價差也出現收斂，顯示原油市場供應緊張狀況有所緩解。在全球原油需求穩健的情況下，雖然預期油價具支撐；但投資人仍應留意地緣政治風險，可能使油價波動放大。

俄羅斯 印度 美國

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