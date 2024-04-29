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FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了陸電動車進口

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
比亞廸Seal U 電動車今年初在日內瓦車展亮相。歐新社
比亞廸Seal U 電動車今年初在日內瓦車展亮相。歐新社

英國金融時報引述最新分析報導，歐盟需要實施高達50%的關稅，才遏制得了中國大陸廉價的電動車輛湧入歐盟市場。

歐盟對中國電動車的反補貼調查預計幾周內會有結果，不過，榮鼎集團（Rhodium Group）研究人員指出，懲罰性關稅恐怕無法達到阻擋大陸汽車製造商進口的效果。

榮鼎發布報告預料，歐洲委員會將會對大陸車實施15-30%的關稅。但就算關稅高達30%，若干大陸業者因為掌握顯著的成本優勢，外銷歐洲仍能享有不錯的利潤。

榮鼎指出，若要大陸電動車出口商在讓歐洲市場卻步，關稅稅率可能需要高達40-50%，對於比亞迪這樣垂直整合的製造商，可能需要更高的關稅。

譬如，比亞迪的Seal U在中國大陸售價為20,500歐元，在歐盟售價為42,000歐元，利潤分別為1,300歐元和14,300歐元，這對於出口構成極大的誘因。

目前進口至歐盟的汽車要支付10%的關稅，大約每輛車2,100歐元。

榮鼎的報告說：「根據我們估算，30%的關稅仍然讓比亞迪在歐洲市場溢價比中國利潤高出15%（4,700歐元），外銷歐洲仍然深具吸引力。」

售價 歐盟 電動

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