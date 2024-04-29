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日央行出手了？日圓走勢貶破160大關轉為暴衝 出現干預跡象

日圓走勢大翻轉 由貶破160大關轉為暴衝 出現干預跡象

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日圓匯價周一爆衝，似乎是當局進行了「外匯干預」，但還沒有確切證據。路透
日圓匯價周一爆衝，似乎是當局進行了「外匯干預」，但還沒有確切證據。路透

日圓匯價周一逆轉早盤走貶行情，突然暴衝猛升，引發市場揣測日本當局為提振本國貨幣可能已出手干預，但迄今未有任何官方公告。

日圓兌美元稍早貶破160價位，為1990年來首見，但隨後在50分鐘內大幅升值到155.06日圓兌1美元。交易商揣測可能是匯市遭到干預。財務省近幾周一直警告，如果交易太過動盪，將隨時待命進場支撐日圓。

駐雪梨的市場分析師Tony Sycamore說，「這具有日本央行進行干預的所有特徵，何況時機正好」，因此時今天正值日本國定假日，交易清淡，日本央行砸錢能獲得更好的效果。

這些交易商也說，還沒有確切證據證明干預，不過，交易劇烈波動可能說服投機者解除一些近來對日圓走勢的巨額押注。日圓稍後又再走貶，至157.17日圓兌1美元。 

美國銀行（BofA）策略師Shusuke Yamada和Izumi Devalier撰寫報告說，如果日本財務省希望匯價維持155日圓兌1美元以上，爭取時間直至日本央行升息為止，可能必須持續進行干預才能見效。

市場預期日本央行要到2024年第3季才會升息。兩位美銀策略師說，日圓疲軟可能不足以改變央行貨幣政策。美元上行壓力很可能維持到第3季。

日本央行 財務 貨幣

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